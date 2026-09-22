„Maestrul spiritual” Ovidiu Dragoș Argeșanu, reținut de poliție, la patru luni după investigația Snoop

Ovidiu Dragoș Argeșanu, „maestrul spiritual”, acuzat de mai multe femei de agresiuni sexuale, a fost reținut marți de Poliția Capitalei. În cursul zilei au avut loc audierea sa și percheziții în dosarul deschis după publicarea investigației Snoop din 11 mai 2026, care a cuprins mărturii ale unora dintre victime.

Ancheta penală îl vizează pe Argeșanu în legătură cu trei infracțiuni: viol, tentativă la viol și agresiune sexuală, conform Poliției Capitalei.

Cercetările sunt desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

„În perioada 2020-2025, persoana bănuită ar fi săvârșit, asupra a trei persoane vătămate, mai multe acte de natură sexuală, în sensul că le-ar fi atins în zonele intime, fără consimțământul acestora, profitând de autoritatea spirituală și psihologică pe care ar fi exercitat-o asupra lor și de contextul în care acestea se aflau în timpul ședințelor”, se arată în comunicatul Poliției Capitalei.

Faptele ar fi avut loc atât la un cabinet din București, cât și într-un imobil din Sibiu.

Mai mult, polițiștii transmit că, pe „3 octombrie 2022, în timp ce se afla într-o cameră a unui hotel din Ialomița, bărbatul ar fi săvârșit un act de viol asupra uneia dintre persoanele vătămate”, o tentativă asemănătoare fiind în martie 2024.

Cercetările sunt desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Astăzi, polițiștii au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, în București și în județul Ilfov, și au ridicat mai multe bunuri.

După încheierea audierilor, polițiștii au dispus reținerea lui Ovidiu Dragoș Argeșanu pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În ancheta „Cultul îngerilor, mai multe femei l-au acuzat pe Argeșanu de agresiune sexuală în timpul ședințelor individuale prezentate drept terapii. Alte zeci de cliente au reclamat fapte similare.

Ancheta Snoop

Timp de peste șase luni, Snoop a contactat aproape 50 de cliente și martori, direct sau prin intermediul altor surse. Jurnalistele au identificat relatări similare de la zeci de femei, însă nu toate au acceptat să vorbească public.

Femeile au descris atingeri neconsimțite pe sâni și în zonele intime și penetrări cu degetul, justificate de Argeșanu prin pretexte ezoterice legate de „măsurarea energiilor”, „karmă” sau eliminarea „dracilor”.

Continuarea pe Snoop.