Mafia caută să cumpere drone militare ca-n războiul din Ucraina. Avertismentul procurorului-șef din Palermo

Procurorul-șef din Palermo, Maurizio de Lucia, a declarat marți că mafia caută să cumpere drone militare precum cele folosite în războiul din Ucraina, relatează agenția italiană de presă Ansa, citată de Agerpres.

„Am descoperit arme prezentate ca având originea în Salento (regiunea Apulia), dar care proveneau, de fapt, din Balcani, din fosta Iugoslavie”, a declarat De Lucia în fața Comisiei parlamentare antimafia.

„Însă suntem conștienți de interesul mafiei pentru arme mai sofisticate”, a adăugat el, menționând interesul crimei organizate pentru armele „care au apărut pe piața neagră în timpul războiului dintre Rusia și Ucraina”.

„Avem indicii privind achiziționarea de muniție destinată lansării din drone – arme împotriva cărora nu suntem pregătiți să ne apărăm”, a afirmat procurorul italian, a cărui concluzie este că mafia încearcă „să reconstruiască un arsenal de înaltă calitate” atât în Palermo, cât și în alte zone.