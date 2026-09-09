Magazine închise în România. Deținătorul francizelor Intersport și Foot Locker, lovit de mediul de piață „deosebit de dificil”. A închis 2 magazine și accelerează restructurarea
Grupul grec Fourlis, deținătorul francizelor Intersport și Foot Locker în România, a trecut pe pierdere la jumătatea anului, în pofida vânzărilor în creștere, fiind afectat de presiunile inflaționiste și de mediul “deosebit de dificil” din România, relevă datele analizate de Profit.ro.
CEO-ul John Vasilakos spune că retailerul își accelerează planurile pentru reducerea costurilor și optimizarea operațiunilor, inclusiv pe piața românească, unde au fost deja închise 2 magazine Intersport.
Fourlis a obținut vânzări consolidate de 284 milioane euro în primul semestru, în urcare cu 7,6% de la an la an, susținute de performanțe robuste pe majoritatea piețelor și de extinderea rețelei de magazine.
Grupul a trecut însă pe pierdere, cu un rezultat negativ de 1,7 milioane de euro, de la un profit net de 1,9 milioane de euro în primul semestru al anului trecut.