Mai aveți o săptămână pentru a oferi un abonament gratuit unui profesor la HotNews Premium. Până acum sunt 297 de profesori

În septembrie, pentru fiecare abonament anual HotNews Premium cumpărat de dumneavoastră, un profesor primește acces gratuit 12 luni. Abonamentele gratuite pe un an sunt oferite de redacție, însă selecția dascălilor pe care gestul dvs. îi ajută nu e realizată de HotNews, ci de inițiativele non-guvernamentale MERITO și de Teach for Romania.

Pentru că cititorii au răspuns extraordinar ideii, 50% dintre abonamente vor merge în orașele mici și la sate.

În primele trei săptămâni de campanie, reacția publicului a depășit așteptările și a adus 297 de abonamente pentru profesori.

Campania se încheie miercuri, 30 septembrie.

Fiecare abonament nou anual făcut în luna septembrie de dumneavoastră oferă automat un abonament de 12 luni pentru un profesor. Dar și cititorii care au deja abonament lunar pot participa: cei care vor să contribuie pentru profesori își pot upgrada abonamentul la anual. Puteți deveni membri HotNews Premium sau upgrada abonamentul aici.

De asemenea, cititorii care au deja un abonament anual la HotNews Premium pot participa: fiecare abonament anual în plus, oferit cadou cuiva în septembrie, înseamnă abonament pe 12 luni, gratuit, pentru încă un profesor.

Teach for Romania, cei care au ajutat ca din 400 de absolvenți, 195 să rămână la catedră

Alocarea abonamentelor gratuite se va face prin intermediul proiectului MERITO, care are o expertiză dobândită de 11 ani de când investește în educație. MERITO identifică, promovează și ajută în moduri diverse o parte a dascălilor valoroși din învățământul preuniversitar public. Lucrează direct cu profesorii. Este un proiect al Romanian Business Leaders.

Teach for Romania s-a adăugat inițiativei. Teach for Romania este un ONG care recrutează și pregătește viitori educatori, învățători sau profesori pentru copiii din medii vulnerabile. De la lansarea programului, în 2014, din cei peste 400 de absolvenți, 195 au ales să rămână la catedră în școlile publice din România.

Întrebări frecvente

Cine alege profesorii care primesc abonamentul?

Selecția profesorilor se face de către echipa MERITO și echipa Teach for Romania. HotNews contribuie cu numărul de abonamente corespunzător abonamentelor anuale încheiate în septembrie, iar cele două proiecte de educație gestionează procesul de distribuire.

Cum particip la campanie dacă vreau să fac un abonament nou?

Este suficient să alegi varianta de abonament anual din pagina HotNews Premium. Abonamentul tău contează automat pentru totalul din septembrie, fără niciun pas suplimentar din partea ta.

Am deja un abonament lunar, pot contribui?

Da. Poți trece la abonamentul anual din contul tău, secțiunea „Abonament”, și plătești doar diferența până la finalul perioadei. Trecerea de la lunar la anual contează la fel ca un abonament anual nou pentru totalul campaniei.

Am deja un abonament anual, mai pot contribui?

Da, și contribuția ta contează: dacă oferi cadou un abonament anual unui prieten în septembrie, noi îl vom dubla pentru un profesor.

Până când durează campania?

Campania este activă pe toată durata lunii septembrie, până pe 30 septembrie inclusiv. Numărătoarea finală a abonamentelor anuale se face la această dată.

Cum aflu câți profesori au beneficiat de campanie?

După încheierea lunii septembrie, revenim cu numărul total de profesori care au primit acces gratuit la HotNews Premium datorită abonaților.

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