MAI: Dosar de corupere a alegătorilor într-o comună din Botoșani. Ce alte incidente electorale au ajuns în atenția poliției

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a anunţat că, până duminică la ora 18.00, au fost înregistrate 61 de sesizări de posibile incidente electorale. Au fost aplicate patru amenzi pentru fotografierea buletinului de vot, înscrierea unei persoane pe liste suplimentare şi pentru prezenţa altei persoane în cabina de vot. În plus, se fac cercetări cu privire la 46 de fapte penale, informează News.ro.

„De la începerea procesului de vot şi până la acest moment, au fost înregistrate 61 de sesizări de posibile incidente electorale, dar nu s-au semnalat situaţii deosebite din punctul de vedere al competenţelor Ministerului Afacerilor Interne. Au fost aplicate patru sancţiuni contravenţionale pentru fotografierea buletinului de vot, pentru înscrierea unei persoane pe liste suplimentare deşi avea reşedinţă stabilită de mai puţin de şase luni şi pentru nerespectarea prevederilor care interzic prezenţa altei persoane în cabina de vot în afara celei care votează. Totodată, se efectuează cercetări cu privire la 46 de fapte penale”, a precizat, duminică seară, Monica Dajbog.

Incidente în secțiile din București

Purtătorul de cuvânt al MAI a dat câteva exemple de sesizări din ultimele ore, două dintre acestea fiind din Capitală. Astfel, poliţiştii bucureşteni fac cercetări după ce un alegător ar fi sesizat că, în momentul aplicării ştampilei pe buletinul de vot, cerneala s-a imprimat şi pe verso, suprapunându-se simultan pe doi candidaţi. În sectorul 5 al Capitalei, jandarmul aflat în serviciul de pază la o secţie de votare s-a autosesizat cu privire la comportamentul recalcitrant al unui bărbat, iar la controlul corporal preventiv, asupra acestuia a fost descoperit un spray iritant lacrimogen. Bărbatul a fost condus la secţia de poliţie pentru întocmirea actelor de sesizare.

În comuna Mihai Eminescu, din judeţul Botoşani, poliţiştii au fost sesizaţi că un bărbat ar fi oferit sume de bani pentru ca un anumit candidat să fie votat. Cercetările sunt continuate pentru infracţiunea de corupere a alegătorilor.

Un reprezentant al unui partid politic a sesizat Poliţia cu privire la faptul că într-un magazin din proximitatea unei secţii de votare din judeţul Buzău mai multe persoane consumă băuturi alcoolice. În urma verificărilor, s-a constatat că persoanele din magazinul respectiv consumau bere fără alcool şi cafea.

Tot într-o comună din judeţul Buzău s-a sesizat că în apropierea unei secţii de votare sunt afişate materiale electorale, iar preşedintele secţiei de votare a dispus înlăturarea acestora.

Precizări privind listele electorale

Şi în ultimele ore au fost înregistrate situaţii de cetăţeni care s-au prezentat la urne să voteze în localitatea de reşedinţă, deşi aveau reşedinţa stabilită de mai puţin de 6 luni, în condiţiile în care Legea 115 din 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale prevede că cetăţenii care şi-au stabilit reşedinţa cu mai puţin de 6 luni înaintea datei scrutinului îşi vor putea exercita dreptul de vot doar în unitatea administrativ-teritorială în care îşi au domiciliul, a declarat Dajbog.

Aceasta a precizat că au fost înregistrate şi cinci cazuri medicale, toate în Bucureşti, unde cinci persoane au căzut ori s-au lovit în secţii de votare sau în apropierea acestora, suferind răni minore sau luxaţii. Patru persoane au fost transportate la spital.

„Referitor la informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la faptul că pe unele liste electorale permanente figurează persoane decedate, precizez că, potrivit legislaţiei în vigoare, Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor transmite către Autoritatea Electorală Permanentă actualizările listelor cu persoanele cu drept de vot pentru generarea Registrului Electoral, la solicitarea AEP, cu 20 de zile înaintea turului de scrutin. Astfel, ultimul set de date transmis către Autoritatea Electorală Permanentă a fost în data de 25 noiembrie 2025, conţinând decesele înregistrate în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor până la data de 22 noiembrie 2025. În aceste condiţii, pot exista situaţii punctuale care vizează, în special, decesele înregistrate după data de 22 noiembrie 2025”, a explicat Monica Dajbog.

Purtătorul de cuvânt al MAI a adăugat că este important de menţionat că, şi în cazul în care pe listele electorale există persoane care au decedat după data de 22 noiembrie 2025, nimeni nu poate vota în numele acestora, pentru că identitatea alegătorilor este verificată prin sistemul electronic pentru prevenirea votului multiplu şi a fraudelor electorale.

„Misiunile angajaţilor MAI continuă şi în următoarele ore, inclusiv după închiderea secţiilor de vot, când vor asigura securitatea documentelor rezultate în urma votării, pe timpul transportului de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de vot către birourile electorale ierarhic superioare”, a mai spus Monica Dajbog.