O cafea băută imediat după micul dejun, tipul de pâine pe care îl alegem sau ingredientele pe care le adăugăm într-o salată pot influența cantitatea de fier pe care organismul o absoarbe din alimente. Chiar și fără să creștem consumul de carne, mai ales în perioadele de post, putem asimila mai mult din acest mineral, esențial pentru transportul oxigenului în organism, prin câteva schimbări simple în alimentația de zi cu zi.

Deficitul de fier este cea mai frecventă cauză nutrițională a anemiei, afecțiune în care numărul globulelor roșii sau concentrația hemoglobinei din sânge scade sub valorile normale. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), anemia afectează aproximativ 30% dintre femeile cu vârste între 15 și 49 de ani, 37% dintre gravide și 40% dintre copiii cu vârste între 6 luni și 5 ani, deși nu toate cazurile sunt provocate de lipsa fierului.

Organismul are nevoie de fier pentru a produce hemoglobina, proteina din globulele roșii care transportă oxigenul către țesuturi. Pe măsură ce rezervele se epuizează, pot apărea simptome precum oboseala persistentă, paloarea, durerile de cap, palpitațiile sau dificultățile de respirație la efort.

Susan Fairweather-Tait, profesoară la University of East Anglia, din Marea Britanie, și specialistă în metabolismul mineralelor, a precizat pentru BBC că anemia provocată de lipsa fierului poate fi prevenită, în multe cazuri, printr-o alimentație care asigură un aport suficient din acest mineral.

Fierul din vegetale este absorbit mai greu decât cel din carne

Alimentele conțin două forme de fier: fierul hemic, care se găsește în carne, pește și fructe de mare, și fierul non-hemic, prezent atât în alimentele de origine vegetală, cât și în cele de origine animală. Fierul hemic este, în general, mai ușor absorbit de organism.

Biodisponibilitatea fierului arată cât din cantitatea prezentă într-un aliment poate fi asimilată și utilizată de organism. În cazul surselor vegetale, aceasta variază în funcție de modul de preparare și de combinațiile alimentare de la aceeași masă.

Potrivit Agenției Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), necesarul zilnic de fier este de:

11 miligrame pentru bărbați;

16 miligrame pentru femeile adulte înainte de menopauză, inclusiv în timpul sarcinii și al alăptării;

11 miligrame pentru femei după menopauză.

Femeile cu menstruații abundente pot avea nevoie de cantități mai mari.

Cele mai importante surse vegetale de fier

Printre sursele vegetale de fier se numără leguminoasele, legumele cu frunze verzi, fructele uscate, nucile și semințele. De exemplu, 100 de grame de năut conțin în jur de 2 miligrame de fier, iar aceeași cantitate de broccoli, aproximativ 1 miligram.

Semințele de floarea-soarelui au 6,4 miligrame la 100 de grame, astfel că o porție de 30 de grame aduce aproape 2 miligrame. Prin comparație, în 100 de grame de carne de vită se găsesc 3,6 miligrame de fier.

Nu tot fierul din vegetale este absorbit de organism, iar pentru a fi crescută cantitatea asimilată, e nevoie să respectăm câteva obiceiuri simple.

1. Fierbe spanacul și celelalte legume bogate în oxalați

Spanacul conține oxalați, compuși care limitează cantitatea de fier pe care organismul o poate absorbi. Prin fierbere, o parte dintre oxalați trec în apa de gătit, iar mineralul devine mai ușor de asimilat.

Recomandarea se aplică doar legumelor cu frunze bogate în oxalați, cum ar fi spanacul, mangoldul și frunzele de sfeclă. Salata verde, varza și varza chinezească au un conținut redus de oxalați, așa că pot fi consumate proaspete sau gătite la abur. Astfel, își păstrează mai bine vitamina C, care favorizează absorbția fierului.

2. Combină alimentele bogate în fier cu surse de vitamina C

Vitamina C ajută organismul să absoarbă mai mult fier din alimentele vegetale, după cum explică Yemisi Latunde-Dada, lector în științe nutriționale la King’s College London. În timpul digestiei, aceasta transformă fierul non-hemic într-o formă pe care intestinul o poate prelua mai ușor și reduce efectul unor substanțe din alimente care îi îngreunează absorbția.

Salatele de linte sau de năut pot fi asezonate cu suc de lămâie, iar mâncarea de fasole poate fi servită alături de ardei gras sau varză crudă, ambele bogate în vitamina C. Pătrunjelul proaspăt, adăugat la final, este o altă sursă a acestei vitamine. La mic-dejun, fulgii de ovăz sau cerealele integrale pot fi consumate împreună cu kiwi, căpșune ori un pahar mic cu suc de portocale.

Pentru ca vitamina C să ajute la absorbția fierului, este indicat ca alimentele care o conțin să fie consumate la aceeași masă cu sursele vegetale de fier. Vitamina C este însă sensibilă la căldură și o parte se pierde prin fierbere îndelungată. Din acest motiv, legumele crude sau gătite pentru scurt timp pot fi o alegere mai bună atunci când scopul este păstrarea unei cantități cât mai mari din acest nutrient.

3. Alege pâinea cu maia și legumele fermentate

Cerealele, leguminoasele, nucile și semințele conțin acid fitic, un compus care îngreunează absorbția fierului. În timpul fermentației, o parte din acidul fitic este descompusă, astfel că organismul poate prelua mai ușor fierul din alimentele respective. De aceea, pâinea cu maia, dospită lent, poate fi preferabilă celei preparate printr-un proces rapid.

Și legumele fermentate pot crește cantitatea de fier asimilată, potrivit unui studiu publicat în European Journal of Nutrition. Cercetătorii de la Chalmers University of Technology, din Suedia, au comparat absorbția fierului după mese care conțineau legume proaspete sau fermentate lactic. La experiment au participat 17 voluntari, iar procedeul de fermentare folosit este asemănător celui prin care se obține varza murată în saramură.

Rezultatele au arătat că organismul a absorbit aproape de două ori mai mult fier în timpul meselor cu legume fermentate. Într-unul dintre cazuri, proporția a crescut de la 13,6% la 23,6%, iar în celălalt, de la 5,2% la 10,4%.

4. Nu te baza doar pe alimentele îmbogățite cu fier

Unele cereale pentru micul dejun și alte produse alimentare conțin fier adăugat, însă cantitatea menționată pe ambalaj nu este neapărat cea pe care organismul o va absorbi. Rezultatul depinde inclusiv de forma de fier folosită de producător.

Pentru a păstra gustul și culoarea produselor, sunt folosite uneori substanțe din care fierul este mai greu de asimilat. Sulfatul feros, în schimb, este absorbit mai bine, dar poate modifica proprietățile alimentelor în care este adăugat.

Potrivit lui Susan Fairweather-Tait, din majoritatea alimentelor fortificate se absoarbe foarte puțin fier. Prin urmare, aceste produse pot completa alimentația, însă nu pot înlocui sursele naturale de fier.

5. Evită ceaiul și cafeaua în timpul mesei

Ceaiul și cafeaua conțin polifenoli, substanțe care pot reduce cantitatea de fier asimilată din alimente, în special din cele de origine vegetală. Potrivit lui Yemisi Latunde-Dada, și alți compuși prezenți în alimentație, precum fitații, pot îngreuna absorbția acestui mineral.

Susan Fairweather-Tait recomandă ca ceaiul să fie băut la cel puțin două ore după masă, mai ales în cazul persoanelor cu deficit de fier sau cu risc crescut de anemie. Nu este necesară renunțarea la cele două băuturi, ci evitarea consumului lor în același timp cu alimentele bogate în fier.

Laptele și produsele lactate pot influența, de asemenea, cantitatea de fier absorbită din alimente, din cauza calciului pe care îl conțin. De aceea, specialiștii îi sfătuiesc pe cei cu deficit de fier să nu consume lactate în cantități excesive.

Organismul își reglează singur cantitatea de fier absorbită

Organismul absoarbe în mod obișnuit aproximativ 1-2 miligrame de fier pe zi, chiar dacă alimentația furnizează cantități mult mai mari, după cum explică Susan Fairweather-Tait. Fierul asimilat înlocuiește pierderile zilnice, care se produc în principal prin eliminarea naturală a celulelor de la nivelul pielii și intestinului, dar și prin transpirație sau, în cazul femeilor, prin menstruație.

Absorbția este reglată în funcție de necesitățile organismului. Atunci când rezervele sunt suficiente, intestinul preia o proporție mai mică din fierul disponibil, iar în cazul deficitului, poate determina creșterea absorbției. Specialista consideră că este preferabil ca alimentele bogate în fier să fie consumate în porții moderate, repartizate pe tot parcursul zilei.

Totuși, mecanismele prin care organismul controlează cantitatea de fier pe care o preia nu protejează complet împotriva efectelor administrării unor doze prea mari de suplimente. Excesul poate provoca greață, constipație, dureri abdominale și alte tulburări digestive, potrivit Consiliului European pentru Informare privind Alimentația (EUFIC).

Riscurile sunt mai mari în cazul persoanelor cu hemocromatoză ereditară, o boală genetică în care fierul este absorbit în exces și se poate acumula în organe precum ficatul, inima sau pancreasul, provocând leziuni în timp. Din acest motiv, suplimentele cu fier ar trebui administrate numai la indicația medicului.

Oboseala persistentă, paloarea, palpitațiile sau dificultățile de respirație la efort pot indica un deficit de fier, dar apar și în alte afecțiuni. Pentru stabilirea diagnosticului, medicul poate solicita o hemoleucogramă și dozarea feritinei, o proteină al cărei nivel în sânge oferă informații despre rezervele de fier ale organismului. În funcție de rezultate, se stabilește dacă este necesar tratamentul și dacă trebuie investigate alte cauze ale simptomelor.