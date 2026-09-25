Mai multe persoane au murit şi o clădire de birouri a luat foc după un nou atac al Rusiei, în plină zi, asupra Kievului

Un atac cu drone întreprins de Rusia asupra capitalei ucrainene Kiev în plină zi s-a soldat, vineri, cu cel puţin patru morţi în parcarea unei clădiri de birouri care a luat foc. Anterior, un alt atac cu drone asupra Kievului se soldase cu moartea unui adolescent de 14 ani şi cu numeroşi răniţi.

În urma atacului pe timp de zi al dronelor ruseşti asupra Kievului, o clădire de birouri a fost avariată în cartierul Solomianka, existând victime, a anunţat primarul capitalei, Vitali Kliciko, potrivit News.ro, care citează Ukrainska Pravda.

„În districtul Solomianka, după ce o dronă a lovit o clădire de birouri, faţada a fost avariată, iar geamurile clădirii au fost sparte. Conform informaţiilor preliminare, există victime”, a anunţat primarul pe reţelele sociale, adăugând că serviciile de urgenţă se îndreaptă spre locul incidentului.

În parcarea de lângă clădirea de birouri au luat foc maşini şi ulterior au fost descoperite cadavrele a trei oameni. De asemenea, şapte persoane au fost rănite, inclusiv un copil, potrivit informaţiilor preliminare, comunicate în jurul orei locale 15:00. Un bilanţ actualizat a anunţat apoi existenţa a patru morţi.

As of now, four people have already been reported killed as a result of a Russian drone strike on an office building in Kyiv. My condolences to their families and loved ones… Seven more people were injured, including a child. I thank all of our emergency services, which always… pic.twitter.com/RHSokGPe90 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2026

Autorităţile comunicaseră şi moartea unui adolescent de 14 ani într-un atac anterior. În cursul dimineții, în timp ce locuitorii Kievului se îndreptau spre serviciu, o altă dronă lovise un imobil rezidențial.

La locul acestui atac în care a murit băiatul de 14 ani, jurnaliștii AFP au văzut numeroși localnici adunați în fața unei clădiri unde apartamentele de la etajele nouă și zece erau înnegrite de incendiul provocat de lovitura rusească.

Un atac rusesc cu drone a avariat clădirea administrativă a Consiliului Superior al Justiţiei, din Kiev. Credit foto: Kirill Chubotin / Ukrinform / Avalon / Profimedia

Într-o postare, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a indicat și că un depozit utilizat de McDonald’s a fost atacat vineri, în apropiere de Kiev.

În cartierul Şevcenko, o altă dronă a lovit şi a avariat clădirea administrativă a Consiliului Superior al Justiţiei, unde 6 persoane au fost rănite. Geamurile clădirilor de locuinţe din apropiere au fost sparte, iar autoturismele au fost avariate. CSJ a anunţat că activitatea organismului este temporar sistată.

În total, peste 30 de locuitori ai capitalei au fost răniţi în urma atacurilor rusești de vineri şi cinci persoane au murit.