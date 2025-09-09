Maia Sandu, avertisment în Parlamentul European: „Obiectivul Kremlinului e clar. Să pună mâna pe Moldova și să o folosească împotriva Ucrainei și a UE”

Președinta Republicii Moldova a lansat acest avertisment într-un discurs susținut în plenul legislativului Uniunii Europene, cu ceva mai mult de două săptămâni înaintea alegerilor parlamentare de peste Prut din 28 septembrie.

Maia Sandu a declarat marți că Republica Moldova este ținta unui atac hibrid din partea Rusiei, care intenționează să preia controlul asupra acestei țări și să o folosească ca platformă împotriva Ucrainei și a Uniunii Europene.

„Rusia și-a dezlănțuit tot arsenalul de atacuri hibride. Alegerile sunt câmpul de bătălie”, a declarat marți președinta Republicii Moldova, cu puțin timp înaintea scrutinului parlamentar din 28 septembrie.

Sandu a subliniat că alegerile „vor fi cele mai semnificative din istoria (țării)”.

Rezultatul, a spus ea, va arăta dacă Republica Moldova își consolidează democrația, pe calea de aderare la UE, sau dacă Rusia destabilizează țara, o îndepărtează de Europa și o transformă într-o amenințare la granița cu Ucraina și UE.

„Ne confruntăm cu un război hibrid la o scară nemaivăzută”

În acest context, ea a amintit de alegerile prezidențiale și referendumul pentru aderarea la UE, câștigate la limită de tabăra pro-europeană în 2024.

„Nivelul de ingerință a fost fără precedent”, a spus Sandu. „Instituțiile noastre estimează că Rusia a cheltuit echivalentul a 1% din PIB-ul Moldovei pentru a influența alegerile din 2024”, a subliniat ea.

Următoarea luptă, a spus șefa statului, este cea a alegerilor parlamentare.

„Azi ne confruntăm cu un război hibrid la o scară nemaivăzută. Obiectivul Kremlinului e clar. Să pună mâna pe Moldova prin inginerii electorale, să o folosească împotriva Ucrainei și să facă din noi o platformă de atacuri hibride împotriva UE”, a avertizat Maia Sandu.

Ea le-a spus aliaților europeni că soarta Republicii Moldova și a Uniunii Europene sunt conectate.

„Dacă democrația noastră nu poate fi protejată, atunci nicio democrație din Europa nu este în siguranță”, a spus Sandu.

Ce spune cel mai nou sondaj înainte de alegeri

Cel mai nou sondaj înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, dat publicității luni, sugerează că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), al președintei Maia Sandu, se va confrunta cu dificultăți în încercarea de a-și păstra majoritatea.

Un sondaj iData dat publicității luni sugerează că pe primul loc în opțiunile alegătorilor se află Blocul „Patriotic”, format de socialiști, comuniști, de partidul fostei bașcane a Găgăuziei, Irina Vlah, și de cel al fostului premier Vasile Tarlev.

Umăr la umăr cu acest bloc al opoziției se află PAS.

Calculele arată că, potrivit acestor rezultate Blocul „Patriotic” ar aduna 42 de mandate, fiind urmat de PAS, cu 40 de mandate.

Partidul Nostru, al omului de afaceri Renato Usatîi, ar lua și el 10 mandate, în vreme ce „Blocul Alternativa” – format chiar anul acesta, de primarul actual al Chișinăului, Ion Ceban, candidatul la alegerile prezidențiale din 2024, Alexandr Stoianoglo, fostul prim-ministru Ion Chicu și fostul deputat comunist Mark Tkaciuk – ar aduna nouă mandate.

Același sondaj arată și care sunt cele mai grave probleme cu care se confruntă în prezent Republica Moldova, primele trei fiind corupția, sărăcia și veniturile mici.