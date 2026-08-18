Maia Sandu: Rusia trimite intenționat drone în regiune. De ce spune că expulzarea ambasadorului rus nu ajută

Încălcările recente ale spațiului aerian din regiune de către Rusia pot fi oprite doar prin măsuri de securitate, nu prin canale diplomatice, spune președinta Maia Sandu, potrivit NewsMaker.

Întrebată, luni, în emisiunea „La 360 de grade” de la Teleradio Moldova dacă dronele care survolează neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova sunt o întâmplare sau, prin acestea, Rusia testează capacitatea de reacţie a țării, Maia Sandu a răspuns:

„Eu cred că unele ajung din întâmplare şi altele ajung pentru că sunt trimise, şi nu doar în spaţiul nostru aerian, dar şi în spaţiul aerian al altor state din regiune. Am văzut şi în România, şi în Polonia. Deci, judecând după traiectoria acelor drone, putem spune care sunt trimise intenţionat şi care sunt acolo din întâmplare”, a declarat Maia Sandu, citată de NewsMaker.

Ea a mai spus că și într-un caz, şi în altul, dronele violează spaţiul aerian al Republicii Moldova și reprezintă un pericol pentru oameni, iar singura parte care se face vinovată de aceste lucruri este Federaţia Rusă, care a început acest război.

De ce spune că nu ajută expulzarea ambasadorului rus

Maia Sandu consideră că măsurile diplomatice, precum notele de protest sau expulzarea ambasadorului rus, sunt ineficiente în fața survolurilor neautorizate ale dronelor rusești.

Întrebată direct dacă se va ajunge la expulzarea oficialului de la Chișinău, ea a răspuns: „Credeţi că asta este o metodă care va opri Rusia din acţiunile sale? Nu cred. Da, asta se poate face, dar credeţi că de la asta Rusia n-o să mai încalce spaţiul aerian? Eu nu cred asta”.

Ea mai spune că autoritățile de la Chișinău pot trimite în continuare note de protest, dar acestea nu schimbă politica Rusiei. „Lucrurile care pot să aibă impact este un sprijin mai mare pentru Ucraina. Altfel, am văzut în toţi aceşti ani că Federaţiei Ruse nu-i pasă de notele de protest”.

„Cele mai importante lucruri care pot fi făcute pentru ca să oprim aceste drone şi în Republica Moldova, şi în Ucraina, şi peste tot este ca să ajutăm Ucraina şi ca Ucraina să reuşească în acest război”, a adăugat ea.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022, în Republica Moldova s-au înregistrat zeci de incidente cu drone, iar numărul lor a crescut recent.

Duminică, 16 august, o dronă Shahed 138 (Geran 2) venită din Ucraina a survolat țara timp de 18 minute spre Galați, unde un avion militar spaniol a doborât-o la ora 05:00. Luni, o altă dronă a explodat pe un câmp în raionul Ștefan Vodă, la circa 100 de kilometri de Chișinău, fiind al doilea incident similar în aceeași zonă în ultimele zile.