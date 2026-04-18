Majoritatea lui Peter Magyar în Parlamentul Ungariei se mărește. „Un mandat fără precedent”

Tisza al lui Peter Magyar, partidul care a câștigat alegerile parlamentare din Ungaria, va avea o majoritate de 141 din totalul de 199 de mandate din legislativul de la Budapesta, conform rezultatelor după procesarea voturilor prin corespondență, celor de la misiunile externe și a voturilor centralizate ulterior, a anunțat sâmbătă biroul electoral, potrivit Reuters.

Proiecția preliminară plasase numărul viitorilor parlamentari Tisza la 138, un nivel suficient oricum pentru o majoritate constituțională de două treimi pentru partidul condus de Peter Magyar. Numărătoarea finală a crescut bilanțul la 141.

„O majoritate fără precedent, un mandat fără precedent și, în același timp, responsabilitate”, a declarat Magyar, sâmbătă, comentând rezultatul final într-o postare pe Facebook.

Partidul lui Peter Magyar a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile de duminica trecută, punând capăt celor 16 ani petrecuți la putere de premierul în exercițiu, Viktor Orban, și formațiunea sa, Fidesz.

Un alt aspect care reliefează amploarea înfrângerii suferite de Viktor Orban este rezultatul din circumscripțiile uninominale. Fidesz câștigase 87 dintr-un total de 106 în 2022, iar acum a câștigat doar 10.

Cine este Peter Magyar, câștigătorul alegerilor din Ungaria

Peter Magyar, premierul ales, a făcut parte din Fidesz, dar s-a întors ulterior împotriva premierului Viktor Orban.

Maghiarul în vârstă de 45 de ani provine dintr-o familie conservatoare înstărită din Budapesta. Printre rudele sale se numără avocați și judecători proeminenți, precum și fostul președinte Ferenc Mádl, care a condus țara în timpul primului mandat al lui Orbán ca premier.

Soția lui, Judit Varga, a fost ministru al justiției în guvernul Viktor Orban, iar în 2023 a renunțat la funcție pentru a conduce campania Fidesz pentru alegerile pentru Parlamentul European. Cariera ei politică s-a încheiat brusc un an mai târziu, când Orban a obligat-o să își asume vina pentru mușamalizarea unui scandal de abuz sexual asupra copiilor.