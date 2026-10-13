Mână ruptă, febră musculară sau bătrânețe? Ustensile care te ajută să gătești la fel de bine

În universul culinar din social media se glumește des, condescendent, despre bucătarii amatori care folosesc usturoi gata tocat (“jarlic”), unelte de bucătărie care fac un singur lucru (feliatoare de ouă, de exemplu) sau semipreparate (fulgi de cartofi, să zicem). Sunt etichetați fie ca nepricepuți, fie ca leneși. Ce uită acești judecători pripiți este că nu toată lumea are aceleași abilități și că oricare dintre noi poate fi incapacitat temporar de un accident sau un eveniment medical precum un accident vascular. Și, inevitabil, toți vom fi tot mai limitați în forță și mobilitate la bătrânețe.

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Dacă ești într-o asemenea situație sau dacă ai în familie vârstnici care vor să-și păstreze independența, dar nu-i mai ajută mâinile, aceste ustensile compensează faptul că nu mai poți mânui cuțitul cu dexteritate.

Desfăcătoare de conserve și borcane

Nu prea mai sunt pe piață conserve fără cheiță, dar și acelea se pot rupe și, dacă nu poți folosi în siguranță un cuțit cu vârful ascuțit, rămâi fără ton, pateu sau năut. Un desfăcător de conserve electric preia efortul necesar și costă în jur de 70-100 de lei. Variantele manuale, care și ele ajută mult, dar necesită ceva coordonare, pornesc de la 10 lei și se găsesc și în piață și la supermarket.

Borcanele sunt altă poveste. În primul rând, ce știm toți de la bunicile noastre, trebuie să le desigilăm băgând un vârf de cuțit între marginea capacului și borcan. Auzi un fffssst și apoi poți desface capacul mult mai ușor. Dacă nu există suficientă putere pentru asta, sunt pe piață desfăcătoare electrice, care pornesc de la 30 de lei, și manuale, care tot cam atât costă.

Curățătoare

În primul rând avem decojitoarele. O persoană abilă cu un cuțit de legume poate să curețe ușor un măr sau un cartof, fără să piardă jumătate din pulpă. Dacă nu mai poți face asta, un peeler este imbatabil. Există de două feluri: în formă de Y, cu lama între cele două brațe ale literei, și ca un cuțit, cu lama în continuarea mânerului. Ce le face mai eficiente e că lama este dublă și permite să treacă prin ea doar o fâșie subțire de fruct sau legumă, evitând astfel pierderile inutile. În plus, se tocește mai greu pentru că îl folosești doar la legume.

Pentru usturoi, a cărui coajă se îndepărtează mai ușor sau mai greu în funcție de soiul lui, există manșoane de silicon. Arată ca un tub scurt, flexibil, și nu trebuie decât să bagi cățeii de usturoi în el și să-l rulezi pe blat.

Pentru ouă fierte, mai ales pentru cele moi, poți folosi un cutter special care retează vârful oului cam la 1cm și îți permite să mănânci conținutul fără să faci mare mizerie.

Iar pentru portocale și alte citrice pe care le mănânci după ce îndepărtezi coaja, poți folosi niște inele de plastic cu cârlig care intră ușor în coajă și o scoate fără să ai nevoie de cuțit și fără să-ți intre uleiurile de citrice sub unghie.

Feliatoare

Aici este o întreagă lume de ustensile specializate: pentru ouă, pentru ananas, pentru mere, pentru avocado, pentru brânză/cașcaval, plus mandoline, aparate pentru cartofi pai și pentru cuburi. Primele sunt destul de explicite și, în general, au o singură funcție. Dacă ingredientul respectiv e în meniul tău recurent și ai probleme cu curățarea și felierea lui, ajută.

Recomandarea noastră e să iei unele din inox, nu din plastic, pentru că sunt mai igienice și rezistă mai mult.

Mandolinele sunt răzătoare specializate cu o singură lamă și, de obicei, protecție pentru mână. Pentru că, așa cum trece prin dovlecel, lama trece și prin degete. Sunt rapide, ușor de curățat și, de obicei, vin cu mai multe opțiuni, ca să poți tăia în mai multe forme. Cam voluminoase și grele, mai ales cele din metal, dar utile.

Aparatele pentru tăiat cartofi pai sunt de fapt extrudere. Bagi cartof pe la un capăt, apeși pe un piston cu scripete (care reduce la jumătate efortul, dacă vă amintiți fizica de clasa a V-a) și pe partea cealaltă ies cartofii pai. E important să fie din metal, cele din plastic se rup foarte repede.

Dicerele sau aparatele de tăiat cuburi sunt tot extrudere cu accesorii de diferite dimensiuni și lame în cruce (arată ca un caiet de matematică). Partea care taie stă de obicei pe o cutie, fixată bine. Pui dovleceii, morcovii sau ceapa și apeși cu capacul cutiei peste ele. Dacă e un aparat bun, cutia se umple de cuburi. Dacă nu, se blochează. Procesul necesită forță oricum, sunt mai potrivite pentru cei care au putere într-o mână, nu pentru cei care nu au deloc.

Choppere și roboți

Cuvele cu lamă sunt foarte ușor de folosit și curățat și de obicei vin cu accesorii de radere. Ajută mult la tocarea legumelor mai tari, precum rădăcinoasele, sau a celor iritante, precum ceapa. Pe piață se găsesc la prețuri variate, de la 50 la mii de lei și cele electrice sunt superioare cu mult celor manuale.

Precauții generale

O preconcepție generală e că, dacă ai cuțite ascuțite, te vei tăia mai ușor. De fapt, e exact invers: dacă ai cuțite tocite, vei pune mai multă forță pe ele și crești riscul să devieze și să te taie mai adânc decât unele bune.

E adevărat însă și că, dacă treci de la unul tocit la unul ascuțit și îl tratezi la fel, te vei tăia mult mai rău. De aceea, ține-ți cuțitele bine ascuțite tot timpul și fii conștient de forța pe care o pui pe ele. E valabil și pentru cei care pot să le folosească, și pentru cei care nu prea mai pot, dar se încăpățânează să o facă.