Marcel Ciolacu acuză Guvernul de „deficit de empatie”. Măsurile care au provocat nemulțumirea fostului premier

Fostul premier Marcel Ciolacu afirmă că actuala problemă a Guvernului este „deficitul de empatie” care ar putea conduce la o criză socială, informează Agerpres. Ciolacu a enumerat mai multe măsuri care ar arăta lipsa empatiei față de populație.

„M-am cam săturat, după patru luni, de toată mizeria care mi s-a pus în cap. Şi am de gând să explic şi să arăt, de fapt, neperformanţa, unde se află în acest moment şi lipsa de viziune economică care a transformat dintr-o problemă de deficit, a transformat într-o criză economică. De fapt, noi avem o mare problemă acum la Guvernul României, un deficit de empatie, care, dacă nu se opreşte, va duce la o criză socială”, a declarat Marcel Ciolacu.

Acesta a reproșat actualului cabinet că nu a făcut reforme structurală, rezumându-se la tăieri de venituri sau înghețarea nivelului altora.

„În acest moment, nu vorbim de nicio reformă structurală al statului român, vorbim de nişte concedieri colective, ceea ce este cu totul şi cu totul altceva. Nu mai vorbim de burse, avem îngheţate salarii, avem îngheţate pensii, sunt blocate toate investiţiile. (…) E acelaşi deficit ca pe timpul meu, nu e nicio îndreptare a deficitului prin acele măsuri de creştere a TVA, vom vedea cum se închide anul. Deci ceva nu funcţionează. Ciolacu nu mai este acolo. Ciolacu ce a reuşit, primul trimestru al anului a avut încasări bune, fiindcă este delay-ul investiţiilor de peste 120 de miliarde de anul trecut. Niciodată după Revoluţie nu au fost atâtea investiţii în România”, a declarat Ciolacu, într-o conferinţă de presă după Conferinţa extraordinară a PSD Buzău.

El a precizat, însă, că va colabora foarte bine cu orice guvern, indiferent de cine este condus. „Asta nu înseamnă că nu trebuie să spunem adevăr”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Candidat pentru șefia CJ Buzău

În cadrul Conferinţei extraordinare, PSD Buzău a stabilit că fostul premier va candida pentru funcţia de preşedinte al CJ, la alegerile locale din 7 decembrie. Ciolacu a subliniat că nu consideră „un pas înapoi” decizia de a candida pentru funcţia de preşedinte al CJ Buzău, ci doreşte dezvoltarea unor proiecte locale de anvergură.

„E un pas pe care îl fac din suflet, e un pas pe care îl fac cu bună ştiinţă, cu bună credinţă şi nu este sub nicio formă un pas înapoi, dimpotrivă. Vreau să fac acest lucru, cu toată experienţa pe care o am, astfel încât, odată cu autostrada pe care am făcut-o împreună, să dezvoltăm mai departe judeţul Buzău”, a precizat Marcel Ciolacu.

La eveniment a participat şi preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu care l-a asigurat pe Ciolacu de toată susţinerea.

„Marcel Cioracu este cel mai pregătit om pe care Buzăul are în acest moment pentru a ocupa această funcţie (…) Îmi pare rău că nu o să îl mai am zi de zi lângă pe Marcel, dar pentru Buzău eu zic că e un lucru extraordinar de bun şi Marcel va avea tot sprijinul nostru, nu doar al organizaţiei de aici, ci al organizaţiei naţionale”, a declarat Grindeanu.