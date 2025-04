Marcel Ciolacu îl acuză pe Nicușor Dan că a „abandonat” Capitala, folosind ca argument „drama a doi bătrâni care au murit încercând disperați să-și încălzească locuința”

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, îl atacă pe Nicușor Dan, primar general al Capitalei și totodată candidat independent în cursa prezidențială, folosind cazul a doi bătrâni găsiți morți în locuința sa din București, despre care Realitatea și Antena 3 au susținut că au murit intoxicați, în încercarea de a se încălzi de la aragaz, fiind frig în casă.

Liderul PSD l-a acuzat pe primarul general că nu îl „preocupă absolut deloc soarta celor doi bătrâni”.

„Domnule Nicușor Dan, observ că nu vă preocupă absolut deloc drama celor doi bătrâni care au murit încercând disperați să-și încălzească locuința! Asta se întâmplă în Capitala pe care o conduceți, dar pe care ați abandonat-o ca să faceți campanie prezidențială”, a scris Marcel Ciolacu, sâmbătă seară, într-o postare pe Facebook.

Premierul a continuat să îl critice pe Nicușor Dan.

„Soarta celor care mor efectiv de frig în case vă lasă indiferent, iar marea preocupare este dacă puteți sau nu să vă faceți campanie și pe banii USR. Dumneavoastră nu sunteți independent, sunteți candidadul USR. Asumați-vă!”, a mai afirmat Marcel Ciolacu în postare.

Ce a spus Nicușor Dan despre cazul celor doi bătrâni

Întrebat de repoteri sâmbătă despre cele întâmplate, primarul Capitalei a răspuns: „În primul rând, condoleanțe familiei. Un astfel de eveniment este foarte trist tot timpul. Am verificat informația, există, în zona respectivă a fost căldură, dar a fost sub parametri, adică și căldura, și apa caldă au fost sub parametri. Asta este ce pot să spun”.

„Mai mult de atât, sunt primarul care a încercat să rezolve și, în opinia mea, a reușit să rezolve cât mai mult din sistemul de termoficare neglijat ani de zile, adică noi am făcut 200 de kilometri, față de 120, câți au făcut cei dinaintea noastră, cam asta este realitatea și o să mai fie avarii, din păcate”, a continuat Nicușor Dan.

Precizările Poliției

Poliția Capitalei a declarat că, sâmbătă, în jurul orei 11:30, Secția 20 a fost informată, prin apel la 112, de către un bărbat, că la o adresă din Sectorul 6, unde locuiesc părinții lui, se simte un miros puternic de gaz, iar persoanele în cauză ar fi blocate în interiorul imobilului.

„Polițiștii din cadrul subunității s-au deplasat cu operativitate la fața locului și au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat și o femeie, în vârstă de 83, respectiv 79 de ani. În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale sosite la fața locului, a fost constatat decesul acestora. S-a procedat la asigurarea și delimitarea locului, pentru eliminarea oricărui pericol”, se arată în comunicatul emis de Poliția Capitalei.

A fost dispusă efectuarea unei necropsii.

„Cercetările sunt continuate de către Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, în vederea stabilirii situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, se mai arată în comunicat.