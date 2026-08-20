Mare rafinărie din Rusia, lovită de ucraineni. VIDEO cu o dronă FP-1 făcând manevre și plonjând într-o unitate de procesare

Ucraina a lovit cu drone în noaptea de miercuri spre joi o rafinărie importantă din Tatarstan, precum și mai multe alte instalații energetice din Rusia, pe 20 august, canalele rusești de monitorizare raportând cel puțin 12 morți la rafinărie, scrie Kyiv Post.

Atacul a vizat rafinăria petrolieră TANЕCO din Nižnekamsk, un important oraș industrial din Tatarstan situat la sute de kilometri de Ucraina.

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini care arată o lovitură asupra rafinăriei, dar și un sistem antiaerian care încearcă să intercepteze o dronă dar ratează intercepția.

Ukraine struck the TANECO oil refinery in Nizhnekamsk, Tatarstan. Russian air defenses reportedly failed to stop the attack, while NASA satellite data showed thermal signatures consistent with a fire. pic.twitter.com/tSeqUe3zJH — ZSU News (@ZSUNews) August 20, 2026

Unul dintre clipuri, distribuit și de cunoscutul cont de X OSINTtechnical, arată o dronă ucraineană Fire Point FP-1 făcând manevre și apoi intrând în picaj către una dintre unitățile de procesare ale rafinăriei rusești, deja în flăcări.

Ukrainian attack drones swarmed Russia’s Nizhnekamsk Oil Refinery this morning, scoring multiple hits and setting the plant on fire.



Seen here, a Ukrainian Fire Point FP-1 maneuvers and then dives into one of the already-burning Russian refinery’s process units. pic.twitter.com/3v9AjEZFs5 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 20, 2026

Un canal rus de monitorizare a afirmat că cel puțin 12 persoane au fost ucise și a sugerat că printre victime s-ar putea afla și specialiști străini, așa cum s-ar fi întâmplat, potrivit unor informații, în atacuri anterioare asupra unor obiective industriale rusești.

Compania ucraineană de apărare Fire Point a confirmat, de asemenea, atacul: „Forțele de Apărare ale Ucrainei au lovit rafinăria de petrol TANЕCO din Nižnekamsk folosind drone FP-1 de fabricație ucraineană”, a declarat Fire Point într-un comunicat.

Compania a descris TANЕCO drept unul dintre cele mai mari complexe de rafinare a petrolului din Rusia, cu o capacitate proiectată de peste 16 milioane de tone de țiței pe an.

Rafinăria produce motorină și combustibil pentru aviație, precum și benzină și alte produse petroliere, ceea ce o face o parte importantă a infrastructurii energetice a Rusiei.