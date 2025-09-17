VIDEO Marea Britanie i-a întins covorul roșu lui Trump: ceremonie fastuoasă, paradă militară și o plimbare cu trăsura alături de Charles la Windsor / Ce vrea Londra în schimb

Mii de polițiști au fost mobilizați pentru vizita lui Donald Trump în UK. FOTO: RichardBaker / Alamy / Profimedia

Donald Trump va avea parte de o vizită cu fast în Marea Britanie, la care va contribui și familia regală. În schimb, Londra speră la o relație comercială cât mai bună cu SUA, vrea să se asigure de sprijinul Washingtonului în privința Ucrainei și, nu în ultimul rând, își dorește să fie scutită de criticile administrației americane, scriu Reuters și BBC.

Donald Trump începe miercuri în mod oficial cea de-a doua vizită de stat în Marea Britanie, cu fastul regal care conferă un aer grandios discuțiilor diplomatice importante, și care, speră Londra, va fi apreciat în mod deosebit de președintele SUA.

Regele Charles și familia regală vor întinde covorul roșu pentru liderul american la sosirea acestuia la Castelul Windsor, cu o procesiune de trăsuri, salve de tun, o paradă aeriană militară și un banchet fastuos.

Oficialii britanici au spus că Trump va avea parte de cea mai mare ceremonie militară de bun venit pentru o vizită de stat din istoria recentă.

Trump, un fan declarat al familiei regale, nu și-a ascuns bucuria de a fi atât primul lider american, cât și primul politician ales care a fost invitat de un monarh britanic pentru două vizite. „Îl iubesc pe regele Charles”, a scris el pe contul său de Truth Social în februarie.

O relație specială

De partea cealaltă, Marea Britanie speră că vizita va consolida relația specială.

Prim-ministrul Keir Starmer speră să folosească acest sentiment în avantajul Marii Britanii, întrucât guvernul său încearcă să folosească această vizită pentru a consolida „relația specială” dintre cele două state, pentru a aprofunda legăturile economice, pentru a asigura investiții de miliarde de dolari, pentru a discuta taxele vamale și a face presiuni asupra președintelui SUA în privința Ucrainei.

Au existat deja anunțuri importante din partea unor companii precum Google și acorduri privind energia nucleară.

„Practic, sunt acolo și pentru comerț. Vor să vadă dacă pot rafina puțin acordul comercial. Am încheiat un acord, și este un acord excelent. Și sunt dispus să îi ajut”, a declarat Trump marți, când a părăsit Casa Albă pentru a se îndrepta spre Marea Britanie.

„Ar dori să vadă dacă pot obține un acord puțin mai bun, așa că vom discuta cu ei”, a adăugat el.

Un purtător de cuvânt al lui Starmer a descris vizita de stat ca fiind „o oportunitate istorică” care vine „într-un moment crucial pentru stabilitatea și securitatea globală”.

Un spectacol pentru Trump

Ziua de miercuri va fi dominată de ceremonii. Trump și soția sa Melania vor fi întâmpinați mai întâi de „foarte chipeșul” fiu al regelui, prințul William – așa cum l-a numit președintele – și de soția sa, Kate.

Charles și soția sa, regina Camilla, se vor alătura apoi familiei Trump într-o procesiune cu trăsura prin parcul castelului, pe un traseu flancat de 1.300 de militari britanici.

Familia regală va prezenta președintelui și primei doamne obiecte istorice din colecția regală care au legătură cu SUA, înainte ca familia Trump să viziteze capela unde a fost îngropată regina Elisabeta, unde va depune o coroană de flori pe mormântul ei.

Mai târziu, va avea loc un survol al avioanelor militare înainte de banchetul de stat, unde regele și președintele vor ține discursuri.

Securitatea va fi strictă, cu o operațiune polițienească masivă în Windsor, în timp ce 1.600 de ofițeri vor fi mobilizați în Londra pentru a face față protestului „Stop the Trump Coalition”.

Ce își dorește premierul Keir Starmer

Joi, acțiunea se va muta la reședința de la țară a lui Keir Starmer, Chequers, unde accentul va fi pus pe geopolitică.

Prim-ministrul speră că, îmbunat de ceremoniile de miercuri, Trump va evita să critice guvernul britanic. Aliații administrației de la Casa Albă au atacat în mod frecvent guvernul laburist pe diverse teme, de la migrație la criminalitate sau presupusa încălcare a libertății de exprimare.

Starmer speră de asemenea ca vizita să nu fie umbrită de consecințele demiterii lui Peter Mandelson din funcția de ambasador al Regatului Unit la Washington.

Mandelson a fost demis din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, iar acest lucru ar putea duce la întrebări incomode pentru Trump, a cărui relație cu finanțatorul a fost, de asemenea, supusă unei analize atente.

Patru persoane au fost arestate marți după ce au proiectat imagini cu Donald Trump alături de Epstein pe Castelul Windsor.

Marți dimineață, protestatarii au desfășurat un banner uriaș cu o fotografie a lui Trump și Epstein lângă Castelul Windsor, iar mai târziu au proiectat mai multe imagini cu cei doi pe unul dintre turnurile castelului.