Marea ciudățenie a celui mai mic bulevard din București: faimosul Magheru

Trafic infernal, zgomot, clădiri cu fațade scorojite și foarte multe spații comerciale abandonate la parter, cu vitrine prăfuite.

Pe cel mai faimos bulevard din București e plin de clădiri cu bulină roșie, care avertizează că stau să cadă la un cutremur mai mare, iar această mare grad de risc seismic a dus și la decăderea zonei.

Această vulnerabilitate ține investitorii la distanță, blochează renovările și a închis cinematografele și teatrele care animau Magheru.

Magheru și-a trăit epoca de aur în anii ‘20 – ‘30; a fost gândit ca primul bulevard cu adevărat modern al Capitalei. Spre deosebire de Calea Victoriei („Micul Paris”), Magheru a adus stilul modernist, Art Deco și influențe din arhitectura americană. Clădirile emblematice ridicate aici pe structuri de beton armat, precum ARO/Patria, Lido sau Scala, au transformat rapid Magheru în cel mai cosmopolit, luxos și avangardist loc din oraș.

Comuniștii au naționalizat tot; chiar dacă a rămas principala arteră comercială și de promenadă, multe apartamente imense de lux au fost recompartimentate și împărțite mai multor familii, iar parterul a fost ocupat de magazinele de stat.

Cutremurul din 4 martie a lovit crunt bulevardul. Clădiri iconice, precum blocul Dunărea, s-au prăbușit total sau parțial. Multe dintre blocurile rămase în picioare au suferit avarii structurale grave, peticite superficial, lăsând moștenire vulnerabilitatea de astăzi.

Imediat după 1989, pe Magheru a zvâcnit efemer gloria de odinioară. Aici au apărut primele magazine de branduri internaționale, iar bulevardul a rămas o vreme centrul cinematografelor bucureștene – Patria, Scala, Studio, Corso. Totuși, lipsa consolidărilor și mutarea masivă a cumpărătorilor către centrele comerciale acoperite l-au adus, treptat, în starea actuală de abandon.

Dar bulevardul are și o mare ciudățenie: Cât e “Magheru” și cât e “Bălcescu” între piața Universității și piața Romană, pe o distanță de doar 1 km pe jos și 3 minute cu metroul? Citeștre, pe b365.ro, deslușirea misterelor și evoluția urbanistică a celei mai importante artere din centrul Bucureștiului.