Marea greșeală comisă de Laurențiu Reghecampf la începutul noului mandat pe banca FCSB: „Echipa a căzut”

Fostul jucător Nicolae Dică (46 de ani) susține că Laurențiu Reghecampf (51 de ani), actualul antrenor al FCSB, a comis o greșeală mare în meciul câștigat de roș-albaștri în fața celor de la FC Voluntari, scor 2-1, în ultimul meci al etapei #12 din Superliga.

Dică, care a antrenat-o pe FCSB în două rânduri, în 2018 și în 2022, consideră că Reghecampf a greșit schimbările efectuate la pauza meciului, care au provocat „căderea” echipei.

FCSB a încheiat prima repriză cu un avantaj minim pe tabelă, după golul marcat de Garita în minutul 27. La pauză, Reghecampf i-a scos pe Karlo Muhar și pe Meriton Korenica, introducându-i în locul lor pe Ofri Arad, respectiv pe Joao Paulo.

„FCSB nu are cum să fie așa sus (n.red. – din punct de vedere fizic). În a doua repriză a căzut. Mie în prima repriză mi-a plăcut echipa. Au fost agresivi, au avut posesie, și-au creat ocazii.

Au venit schimbările alea la pauză.. Cine le-a făcut, cum le-a făcut… S-a văzut că schimbările nu au fost ok și că echipa a scăzut. În schimb, cei de la Voluntari au schimbat foarte bine, l-au băgat pe Roemeratoe și au început să le pună probleme celor de la FCSB”, a declarat Nicolae Dică, potrivit digisport.ro.

După victoria de la Voluntari, FCSB a urcat pe locul 6, de play-off, cu 18 puncte adunate în 12 etape. Clasamentul e condus în continuare de Dinamo, cu 29 de puncte, iar Rapid, viitoarea adversară a roș-albaștrilor, ocupă locul 2, cu 27 de puncte. Derbyul cu giuleștenii se va disputa sâmbătă, începând cu ora 21:00, pe Arena Națională.