Marele semn de întrebare după acțiunea dramatică a forțelor antitero britanice, care au oprit un atentat la o bază militară folosită de armata SUA

Oficialii de la Londra și Donald Trump spun că autoritățile erau la curent de mai multă vreme cu atentatul terorist pregătit împotriva unei baze militare britanice. Dar presa engleză notează că poliția a intervenit la fața locului doar după ce o localnică a sunat la poliție pentru a anunța că a văzut trei dubițe și oameni suspecți în zonă.

Serviciile de securitate din Marea Britanie aveau informații în avans despre bărbații arestați în legătură cu un presupus atentat cu bombă împotriva unei baze a Forțelor Aeriene Regale (RAF) utilizată de armata americană, a declarat Wes Streeting, secretarul Apărării, luni.

El a făcut aceste declarații la o zi după ce cinci bărbați au fost arestați sub acuzația de terorism, polițiștii găsind explozibili în trei autoutilitare parcate la câteva minute distanță de baza RAF Fairford din Gloucestershire, care găzduiește misiuni ale forțelor aeriene americane împotriva Iranului.

Presa britanică a scrius că autoritățile au fost alertate de o femeie din zonă, care conducea în apropierea bazei în primele ore ale zilei de duminică, a observat autoutilitarele și bărbații comportându-se neobișnuit și a sunat la 999.

Anchetatorii examinau materialele găsite în autoutilitare, prima concluzie fiind că acestea corespundeau unor dispozitive explozive improvizate, scrie The Guardian, care mai spune că una dintre piste este că Iranul s-ar putea afla în spatele complotului.

„Se pare că cineva a dat-o în bară”

În declarațiile oferite BBC, localnica care a sunat la poliție a spus că se întorcea acasă târziu de la o petrecere, dar că, atunci când a ajuns la ferma ei, a găsit aleea de acces și drumul blocate de trei dubițe albe.

Crezând că acest lucru avea legătură cu operațiunile de securitate de la baza RAF Fairford, a întors mașina, dar apoi a văzut un grup de bărbați cu glugi și măști, care au fugit când au văzut-o.

Suspicioasă, a sunat la poliția Ministerului Apărării și apoi la 999.

Suspecții arestați în apropierea bazei militare Fairford. FOTO: BBC

„Cred că a fost pur noroc că am ajuns în sat cam în același timp cu dubițele. Sunt absolut uluită că mi-a revenit mie, ca simplu cetățean, sarcina de a observa și de a raporta acest lucru”, a spus ea.

„Baza aeriană avea un blocaj rutier lângă intrarea în bază, dar nu și pe celelalte drumuri. Totuși, am presupus că cineva ar fi monitorizat drumurile din jurul perimetrului bazei și ar fi efectuat patrule regulate în sat. Vreau doar să subliniez faptul că se pare că cineva a dat-o în bară în această privință”, a mai adăugat ea.

„O imagine parțială a situației”

Ulterior, în cadrul emisiunii „Today” de la BBC Radio 4, Streeting a afirmat că, deși dorește să-i mulțumească femeii pentru că a sunat la poliție, „ea avea o imagine parțială a situației”.

Streeting a lăudat poliția și serviciile de securitate pentru munca depusă, făcând referire la comentariile lui Donald Trump, care a susținut că suspecții se aflau sub supraveghere de mult timp.

Afirmând că bărbații „intenționau să provoace pagube majore”, președintele SUA a adăugat: „A fost fantastic. Colaborarea cu Marea Britanie a fost o realizare extraordinară.”

Întrebat dacă voia să spună că Trump a avut dreptate, Streeting nu a negat acest lucru.

„Serviciile noastre de securitate și poliția noastră nu cer laude, dar cred că ieri a fost un moment de mândrie să vedem cum președintele Statelor Unite a recunoscut munca extraordinară pe care poliția noastră și serviciile noastre de securitate și informații o depun în fiecare zi, pe tot parcursul anului și în întreaga lume, pentru a ne asigura siguranța. Asta e tot ce vreau să spun în această dimineață pe această temă”, a spus el.

Neconcordanța observată de BBC

În ciuda declarațiilor lui Streeting, postul public britanic a observat „o neconcordanță evidentă între relatarea detaliată și convingătoare” a martorei care a dat alarma când i-a văzut pe bărbații mascați și cu glugă lângă dubițe și afirmația lui Donald Trump potrivit căreia „îi urmăream pe acești bărbați de mult timp”.

Dacă afirmațiile președintelui SUA sunt corecte, înseamnă că cineva a adormit la volan, permițându-le acestor bărbați să se apropie atât de mult de bază încât să provoace ceea ce se numește un incident major, scrie BBC.

BBC mai notează că oficialii de la Whitehall au precizat clar că aceasta nu a fost o „operațiune bazată pe informații”.

Dubițele suspecte, cercetate cu un robot. FOTO: BBC

În astfel de situații, Poliția Antiteroristă colaborează îndeaproape cu ofițerii de investigații de la MI5 pentru a urmări suspecții și a-i aresta într-un interval de timp scurt, între momentul în care se adună suficiente dovezi incriminatoare pentru a-i condamna în instanță și cel în care nu se așteaptă atât de mult încât publicul să fie pus în pericol.

Nimic din acest caz nu seamănă cu o astfel de situație, observă BBC.

Streeting a refuzat să ofere detalii cu privire la eventualele informații prealabile despre complot sau la identitatea bărbaților arestați.

„Există o anchetă polițienească în curs și, în mod firesc, nu comentăm în detaliu chestiunile legate de securitatea operațională, deoarece, adesea, cu cât spunem mai multe, cu atât oferim mai multe indicii celor care ne-ar dori răul și ne-ar face rău, dacă ar avea ocazia”, a declarat el.

Ce s-a întâmplat

Poliția din Gloucestershire a declarat că a primit un apel privind „trei vehicule suspecte” care se îndreptau spre baza RAF Fairford la ora locală 00:45, duminică.

Cinci bărbați au fost arestați ulterior de către ofițerii săi în apropierea localității Whelford, un sat situat la aproximativ 3,2 km sud-est de bază.

O echipă de geniști a fost, de asemenea, trimisă în sat pentru a examina mai multe vehicule, a declarat poliția. Imaginile aeriene au arătat un robot telecomandat apropiindu-se de două autoutilitare albe staționate într-o zonă împădurită.

Poliția Antiteroristă conduce ancheta privind incidentul. Din informațiile BBC reiese că operațiunea nu a fost declanșată de informații secrete.

Cine sunt suspecții

Cinci bărbați au fost reținuți inițial și arestați sub suspiciunea de pregătire a unui act terorist. Bărbații, care se află în continuare în arest, nu au fost identificați.

Suspecții arestați în temeiul Legii privind terorismul din 2000 pot fi reținuți până la 14 zile fără a li se aduce acuzații.

Întrebată dacă poliția caută alte persoane în legătură cu incidentul, Blyth a spus că consideră că situația este „sub control”.

Imaginea difuzată de presa britanică îi arăta pe bărbații reținuți în Whelford, la aproximativ 350 de metri de accesul la pistă de la Crash Gate 6A, la baza RAF Fairford.

BBC Verify a analizat însemnele celor trei autoutilitare albe parcate în apropierea bazei RAF Fairford.

O imagine verificată arată un logo roșu pe una dintre autoutilitare, pe care scrie „Fuel 2You”, fiind vizibil și un număr de telefon mobil. Când a fost contactat de BBC, numărul a redirecționat direct către un sistem automat de mesaje vocale al Lycamobile.

BBC nu a găsit nicio dovadă că „Fuel 2You” este o companie legitimă care își desfășoară activitatea în Marea Britanie.

Cu toate acestea, BBC Verify a contactat Fuel2U, o companie cu un nume similar care livrează motorină în toată Marea Britanie. Un purtător de cuvânt a spus că dubițele „nu au nicio legătură” cu compania.

La ce servește baza RAF Fairford?

O bază folosită de americani de mai multe decenii

Baza RAF Fairford este situată în regiunea Cotswolds, la aproximativ 6,4 km sud de orașul Fairford, care se află pe malul râului Coln.

Baza are o lungă istorie de colaborare cu armata americană și a fost utilizată recent de avioanele de luptă americane ca punct de tranzit pentru lovituri defensive asupra Iranului.

Armata SUA a declarat că „colaborează strâns” cu omologii săi britanici „pentru a monitoriza această situație, a minimaliza impactul și a asigura siguranța personalului american, a familiilor acestora și a comunității locale”.

Avioane americane la baza britanică Fairford. FOTO: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Baza RAF Fairford a fost folosită ca bază operațională avansată de către Forțele Aeriene ale Statelor Unite (USAF) timp de zeci de ani.

Baza a fost ocupată de Comandamentul Aerian Strategic al USAF în timpul Războiului Rece și, ulterior, în timpul primului Război din Golf, în 1991.

De asemenea, bombardierele B-52 au fost desfășurate de USAF de la RAF Fairford în cadrul raidurilor asupra Irakului din 2003.

Cea mai recentă utilizare a avut loc pe 1 martie, în urma unei decizii a fostului prim-ministru britanic Keir Starmer de a permite Statelor Unite să folosească bazele britanice – inclusiv RAF Fairford – pentru lovituri „defensive” asupra capacităților iraniene.

Conflictul a izbucnit în Orientul Mijlociu după ce SUA și Israelul au lansat lovituri de amploare asupra Iranului pe 28 februarie.

Iranul a răspuns prin lansarea de atacuri asupra Israelului și a statelor aliate cu SUA din Golf.

Iranul a avertizat Marea Britanie

În iulie, Gardienii Revoluției Islamice din Iran au făcut referie la utilizarea bazei RAF Fairford de către bombardierele americane, avertizând Marea Britanie că „orice bază folosită pentru agresiuni împotriva teritoriului iranian constituie o țintă legitimă pentru forțele noastre”.

Circumstanțele arestării în apropierea bazei și avertismentele anterioare din partea Teheranului fac ca anchetatorii și guvernul să ia în considerare în primul rând un motiv legat de Iran.

Totuși, sursele citate de The Guardian avertizează că nu se exclude nicio ipoteză, inclusiv un motiv jihadist sau de altă natură, iar nivelul de amenințare din Marea Britanie rămâne la „sever”, al doilea cel mai ridicat, ceea ce înseamnă că un atac este foarte probabil.

Existența unei eventuale implicări străine face parte din anchetă, iar Ministerul Informațiilor și Securității din Iran a orchestrat atacuri în străinătate și în trecut.

Orice legătură dovedită cu Iranul ar reprezenta o escaladare dramatică a ostilităților dintre Marea Britanie și Teheran, scrie The Guardian.