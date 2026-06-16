Marele și neștiutul pericol din care abia a scăpat Muzeul Satului

“Satul tuturor satelor” este cel mai vizitat loc din București. Anual 700.000 de persoane vin să vadă cel mai mare muzeu în aer liber din Europa.

Muzeul Satului Românesc, muza arhitecților care au ridicat monumente neoromânești în București sau în alte orașe, adună laolaltă toate elementele arhitecturii vernaculare țărănești: acoperișul cu streașină lată, pridvorul și foișorul, decorațiuni în lemn și în piatră, elemente ceramice colorate, etc.

Puțină lume știe că, în perioada 1940-1948, în Muzeul Satului au găsit adăpost refugiații din Basarabia și Bucovina, după raptul teritorial din vara anului 1940, când România a fost forțată să cedeze Uniunii Sovietice Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutul Herța.

Și mai există un lucru aproape necunoscut, o amenințare care a planat asupra sa în anii ‘80.. Citește, pe B365.ro, despre acest moment care ar fi putut schimba radical povestea Muzeului Satului.