Zaharova acuză Chișinăul că a organizat „cele mai murdare alegeri din istoria republicii”: „Un teatru al absurdului, un spectacol ieftin”

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, în timpul unei conferințe de presă organizate în marja celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, la New York, SUA, pe 27 septembrie 2025. FOTO: Valery Sharifulin / Zuma Press / Profimedia

Ambasada Rusiei la București a transmis luni un răspuns al purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, la întrebările adresate de presă privind alegerile parlamentare din Republica Moldova. Oficialul rus acuză autoritățile de la Chișinău că au organizat „cele mai murdare alegeri din istoria republicii”, cu excluderea partidelor de opoziție, favorizarea diasporei din Occident și blocarea observatorilor ruși.

„În însăși republica, campania electorală este apreciată ca una fără precedent de murdară, puternic politizată, marcată de utilizarea pe scară largă, de către autorități, a resurselor administrative și a forței, a unor mecanisme de natură extra-legală, a șantajului și a amenințărilor. Politologii o caracterizează ca pe un ‘teatru al absurdului’, un ‘spectacol ieftin’ și un ‘show operetic’”, a declarat Zaharova.

„Metode medievale, barbare” și eliminarea partidelor incomode

Reprezentanta diplomației ruse a acuzat că „pentru a rămâne la putere, regimul actual a recurs, practic, la metode medievale, barbare, de intimidare a adversarilor săi; a eliminat competitori, a închis mass-media independentă, în primul rând cea de limbă rusă, a blocat votul alegătorilor de orientare opozantă, a împiedicat observarea imparțială a alegerilor, inclusiv activitatea observatorilor internaționali.”

Ea a amintit că „partide și mișcări de opoziție au fost retrase masiv din cursa electorală”, printre care blocul „Victoria”, formațiunea „Inima Moldovei” și partidul „Moldova Mare”, „ale căror voturi au fost declarate nule”.

„Șantaj financiar” din partea UE

Zaharova a susținut că „politicieni și oficiali europeni au făcut, fără nicio reținere, agitație în favoarea PAS, legând victoria acestuia de continuarea asistenței financiare pentru republică. Există un evident șantaj financiar al alegătorilor moldoveni și o intervenție deschisă în afacerile interne ale R.Moldova din partea Bruxelles-ului, care predică altora democrația, dar recurge la metode totalitare”.

Ea a mai afirmat că, în paralel, „autoritățile țării au acuzat cinic nu Uniunea Europeană, ci Rusia, promovând insinuări despre o inexistentă ‘amenințare rusă’”.

„La 23 septembrie, Chișinăul oficial a refuzat, fără motiv, acreditarea tuturor observatorilor pe termen scurt din partea Rusiei în componența misiunii ODIHR OSCE. Același lucru a fost făcut în privința observatorilor din cadrul Camerei Publice a Federației Ruse. Ambele măsuri încalcă grav angajamentele Moldovei în cadrul OSCE și arată un dispreț al Chișinăului față de organizațiile internaționale și valorile democratice pe care pretinde că le susține, în acest caz OSCE”, a mai spus Zaharova.

Critici privind diaspora și Transnistria

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus a criticat deschiderea „doar a două secții de votare pentru diaspora moldovenească din Rusia, la Moscova”, comparativ cu „280 de secții în America de Nord și Europa Occidentală, adesea semi-goale”.

Ea a acuzat și limitarea votului în Transnistria: „Numărul secțiilor a fost redus la 12, o parte mutate în localități îndepărtate. În ziua votării, pe podurile peste Nistru au fost create obstacole artificiale, iar unele secții au fost suspendate după apeluri anonime privind presupuse minări”.

„PAS a câștigat datorită diasporei occidentale”

Zaharova a spus că „rezultatele alegerilor au confirmat clivajul din societatea moldovenească”, iar „partidul PAS a pierdut în fața opoziției în interiorul Moldovei și a obținut majoritatea mandatelor doar datorită diasporei stabilite în Occident, care a dat aproape 30% din voturi”.

„Se observă o tendință generală de scădere a popularității puterii: în R.Moldova aceasta a scăzut de la 47,17% la alegerile parlamentare din 2021 la 44,13%”, a subliniat ea.

În final, oficialul rus a transmis că speră ca noul Parlament și viitorul guvern „să nu acționeze în contradicție cu interesele propriului popor” și a avertizat că „transformarea Moldovei într-o anexă anti-rusă a NATO și într-o bază logistică pentru alimentarea regimului criminal de la Kiev este o cale spre nicăieri”.

Partidul Maiei Sandu a obținut peste 50% din voturi

Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiunea președintei Maia Sandu, a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova, obținând mai bine de jumătate din voturile exprimate.

Conform rezultatelor anunțate luni de Comisia Electorală Centrală (CEC), PAS a obținut 50,20% din totalul voturilor valabil exprimate.

Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei („Blocul patriotic”), al cărui lider este fostul președinte socialist Igor Dodon, s-a clasat pe locul al doilea, la mare distanță de PAS, cu 24,17%.

Pe poziția a treia s-a clasat Blocul Electoral „Alternativa” al primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a obținut 7,96% din voturi.

Renato Usatâi, fostul primar al orașului Bălți, a intrat în parlament cu formațiunea lui „Partidul Nostru” – 6,2%. Ultimul partid care a depășit pragul electoral este Partidul Politic „Democrația Acasă” (PPDA), condus de Vasile Costiuc (5,62%).

