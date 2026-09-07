Marius Șumudică anunță transferuri noi la CFR Cluj. Șase jucători, deja legitimați: „Vor mai veni încă trei”

Antrenorul Marius Șumudică a anunțat că șase jucători au fost legitimați la CFR Cluj, iar alți trei urmează să li se alăture.

Echipa din Gruia a pierdut fotbaliști importanți după ce a intrat în insolvență, însă Șumudică primește acum întăriri. După ridicarea interdicției la transferuri, CFR Cluj i-a legitimat pe Arpad Tordai, Adi Nalic, Sergiu Buș, Leo Saca, Iva Gelashvili și Billel Omrani.

„În afară de aceștia, vor mai fi legitimați încă trei. Vor mai veni luni și marți încă trei jucători, pe care eu i-am văzut și-i vom aduce.

Un mijlocaș box-to-box, o bandă, un fundaș central și un fundaș central. Avem nevoie de puncte. Vom schimba pe parcurs doar dacă o cere jocul”, a declarat Șumudică, potrivit fanatik.ro.

CFR Cluj se află pe locul 9 în Superliga, cu 10 puncte și un meci mai puțin disputat.

Lorenzo Biliboc a refuzat să meargă în liga a doua din Polonia

Tehnicianul a vorbit și despre oferta primită de Lorenzo Biliboc de la Lechia Gdansk. A explicat și de ce atacantul de bandă în vârstă de 19 ani a refuzat-o.

„Da, era o ofertă foarte bună, peste un milion de euro și pentru el un salariu foarte bun, dar copilul a refuzat. A zis că nu ia în calcul să meargă în liga a doua în Polonia.

Imaginați-vă ce bani investesc în liga a doua în Polonia. Să dai 30.000 de euro salariu și un milion de euro sumă de transfer este incredibil”, a mai spus antrenorul lui CFR Cluj.

În etapa următoare, echipa antrenată de Marius Șumudică se va duela cu Sepsi Sfântu Gheorghe, în deplasare. Partida e programată sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 18:30.