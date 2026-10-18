Marius Șumudică, discurs necruțător după eșecul cu UTA: „Suntem umbra CFR-ului din anii trecuți”

CFR Cluj a suferit a patra înfrângere din mandatul lui Marius Șumudică, fiind învinsă cu 0-1 în deplasarea de la Arad împotriva echipei UTA, în etapa a 12-a din SuperLiga.

Partida s-a decis prin golul marcat de Omar El Sawy în minutul 55, după ce Lorenzo Biliboc nimerise bara pentru clujeni în debutul reprizei secunde.

„A fost o victorie meritată a celor de la UTA. Am pierdut toate duelurile, au calitate de la mijloc în sus, se vede că joacă de mult timp împreună.: Au fost peste noi, nu cu ocazii foarte mari, decât când ne-am deschis noi.

Avem ocazie clară de 1-0, la Biliboc, dar dacă tu nu marchezi, e foarte greu să reziști. În prima repriză jucăm cu frică, ne e frică să construim, să facem orice.

Toată săptămâna am lucrat, nu știu de ce apare frica asta. La Mioveni (n.r. victorie cu FC Argeș, scor 1-0) s-a întâmplat același lucru, dar în a doua repriză am marcat, aici nu. Dacă marcam primii, era alt joc”, a declarat Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Întrebat despre parcursul echipei din Gruia din acest sezon, cu 6 înfrângeri în 12 etape, antrenorul a amintit de problemele cu care se confruntă clubul: „De ce să sune ciudat? Noi suntem umbra CFR-ului din anii trecuți, despre ce vorbim? Trebuie să ne vedem unde ne aflăm. Au plecat 18 jucători, nu putem să ne transformăm peste noapte”.

Chestionat dacă până în luna decembrie vor mai părăsi și alți jucători clubul, Șumudică a încheiat scurt: „Nu știu, nu este problema mea, eu sunt antrenor”.

După înfrângerea cu UTA, CFR Cluj se află pe locul 8 în clasamentul Superligii, cu 16 puncte. Gruparea arădeană ocupă locul 9, cu 15 puncte.