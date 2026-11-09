Marius Șumudică, sfat pentru FCSB în privința lui Denis Drăguș: „Căldura și nuiaua!”

Marius Șumudică, antrenorul lui CFR Cluj, a tras un semnal de alarmă cu privire la evoluțiile atacantului Denis Drăguș (27 de ani) la FCSB, avertizând că fotbalistul riscă să se irosească dacă nu respectă sarcinile tactice.

Drăguș a fost integralist în partida pierdută de roș-albaștri cu Corvinul Hunedoara (0-1), iar prestația sa a fost criticată pentru egoism și tendința de a coborî prea mult în teren.

Marius Șumudică, cel sub comanda căruia Drăguș a marcat 16 goluri la Gaziantep în cel mai bun sezon al său din ultimii cinci ani, a dezvăluit că a discutat cu atacantul chiar înaintea meciului.

„El, de fiecare dată, are încredere în ceea ce îi spun. I-am spus ceva, dar, din păcate, el vrea să demonstreze că poate. Vrea și încearcă să demonstreze, dar în anumite momente dă dovadă de egoism, dă dovada unei nerespectări de sarcini.

Dacă Denis nu va înțelege că el trebuie să rămână la nivelul fundașilor centrali, să nu coboare și să fie eficient […], este o mare problemă, fiindcă i se anulează mult din calitățile pe care le are”, a afirmat Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Tehnicianul formației ardelene a reamintit că îi impunea reguli stricte fotbalistului în perioada în care îl pregătea în Turcia, tocmai pentru a-i disciplina jocul.

„La mine avea interzis. Aveam antrenamente în care delimitam o zonă și nu îl lăsam să iasă din zona aia. Dacă nu găsești metodele necesare și acest jucător face mai mult decât crede că poate la momentul respectiv, repet, se va irosi. Dacă el nu ascultă, iar cei care îl conduc nu își vor pune amprenta și nu îl vor folosi unde trebuie […], se va irosi”.

Șumudică a spus cum poate FCSB să-l readucă pe atacant pe traseul cel bun: „Denis trebuie să simtă căldura unui antrenor și, în același timp, nuiaua! Să simtă că trebuie să facă lucrurile care i se cer. Eu așa am reușit cu el!”.