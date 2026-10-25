Marius Șumudică surprinde înainte de CFR Cluj – Dinamo: „Nu știu dacă e o pierdere pentru ei”

Marius Șumudică, antrenorul echipei CFR Cluj, consideră că absența fundașului central Martin Pascual nu va reprezenta un avantaj decisiv pentru formația sa în confruntarea cu Dinamo București, din etapa a 13-a a SuperLigii.

Tehnicianul clujenilor a subliniat că forța liderului din campionat stă în valoarea colectivului, chiar dacă stoperul spaniol în vârstă de 27 de ani a impresionat în acest sezon, reușind să înscrie de cinci ori.

„Nu știu dacă Pascual este o pierdere, nu stă o echipă într-un singur jucător. Au jucători buni. Ei și Craiova joacă cel mai frumos fotbal din campionatul românesc, și frumos, și eficient. Vă spun cât se poate de sincer, ar fi o surpriză dacă am câștiga”, a declarat Șumudică, potrivit digisport.ro.

Pascual va lipsi din cauza cumulului de patru cartonașe galbene, iar absența sa îi oferă șansa de a intra în primul 11 lui Imran Fetai, transferat de „câini” în ultima perioadă de mercato. Acesta poate evolua atât ca fundaș central, cât și ca mijlocaș defensiv. Pentru postul din centrul apărării mai sunt luați în calcul Matteo Duțu și Andrei Mărginean.

Șumudică: „Trebuie să revenim la ce a fost CFR-ul când am sosit eu aici”

În ceea ce privește propria formație, Șumudică a cerut o reacție de orgoliu din partea jucătorilor săi înaintea derby-ului programat duminică, de la ora 19:00.

Antrenorul este nemulțumit de prestația CFR-ului din meciul precedent, disputat la Arad (0-1 cu UTA), și consideră că echipa trebuie să revină la nivelul arătat în primele partide după sosirea sa.

„Important e ce jucăm noi și dacă ne dorim mai mult decât la ultimul meci. Fiindcă, dacă interior nu ne vom dori mai mult și nu vom fi agresivi și nu vom avea dorința să ne autodepășim, n-avem nicio șansă, vă spun sincer.

Trebuie să revenim la ce a fost CFR-ul în momentul în care am sosit eu aici, la meciul cu FCSB, cu Botoșani. Băieții chiar i-am lăudat, erau niște eroi în modul în care interpretau jocul.

Am încredere, am pregătit ce trebuie să pregătim, cred că vom arăta altfel din punctul de vedere al jocului, fiindcă este un derby și nu te poți prezenta cum ne-am prezentat la Arad”, a mai spus tehnicianul.

Înaintea partidei din Gruia, CFR Cluj se află pe locul 9 în SuperLiga, cu 16 puncte, în timp ce Dinamo ocupă prima poziție, cu 29 de puncte.