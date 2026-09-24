Politicianul care explică de ce a luat în calcul scenariul „extrem” al unei anexări a Canadei de către SUA

Prim-ministrul canadian Mark Carney a luat în considerare „riscul extrem” al unei acțiuni militare a Statelor Unite sub conducerea lui Donald Trump, care și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a face din Canada cel de-al 51-lea stat american, conform unui interviu publicat miercuri seara de New York Times, citat de AFP.

Întrebat despre aceste amenințări, fostul guvernator al Băncii Centrale a sugerat, conform ziarului, că a analizat cu atenție posibilitatea unei acțiuni militare americane, dar a refuzat să detalieze ce ar fi însemnat acest lucru pentru Canada.

„Cred că, într-un astfel de post, ai responsabilitatea de a lua în considerare riscurile extreme”, a declarat el pentru NYT, potrivit Agerpres.

„Este pur și simplu o chestiune de gestionare a riscurilor. Nu este un scenariu de bază, dar ar fi fost iresponsabil” să nu se facă acest lucru, a adăugat el, fără a oferi mai multe detalii.

Conflictul comercial dintre Canada și Statele Unite, care și-au impus măsuri reciproce similare, a atins un nivel fără precedent de când Canada a întrerupt negocierile cu Casa Albă pe 21 august. Carney a acuzat Casa Albă că încearcă să impună țării sale un acord „nedrept”.