Mark Zuckerberg cheltuiește mai mult pentru paza sa decât șefii Microsoft, Amazon, Google, Apple și Nvidia la un loc

Mark Zuckerberg s-a numărat printre mogulii tech care au participat la învestirea lui Trump pe 20 ianuarie, FOTO: Getty Images / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Mark Zuckerberg, fondatorul și CEO-ul Meta, face eforturi considerabile pentru a se proteja, în condițiile în care este unul dintre cei mai controversați directori ai unei companii din Silicon Valley, scrie revista Fortune.

Potrivit unei noi analize realizate de Financial Times, bugetele de securitate pentru directorii a zece mari companii de tehnologie au depășit 45 de milioane de dolari în 2024. Însă nicio companie nu cheltuiește mai mult decât Meta pentru a-și proteja șeful.

Per total, companii precum Alphabet, Amazon, Nvidia și Palantir au crescut bugetele de protecție cu peste 10% de la un an la altul, pe fondul intensificării amenințărilor și a deteriorării mediului de securitate pentru liderii de afaceri cu expunere publică.

Meta cheltuie pentru protecția lui Zuckerberg și de peste 10 ori mai mult decât alte companii

Însă alocarea Meta pentru securitatea lui Zuckerberg a ajuns la peste 27 de milioane de dolari în 2024, comparativ cu 24 de milioane în anul precedent.

Suma este una fără echivalent: Nvidia a cheltuit în 2024 3,5 milioane de dolari pentru securitatea directorului său executiv Jensen Huang, față de 2,2 milioane anul precedent. Amazon a alocat 1,1 milioane de dolari pentru directorul Andy Jassy, în timp ce fostul director Jeff Bezos a continuat să primească anual 1,6 milioane pentru securitatea personală.

Apple a cheltuit 1,4 milioane de dolari pentru a-l proteja pe Tim Cook în 2024, mai puțin decât suma de 2,4 milioane cheltuită în 2023. Cheltuielile de securitate ale Alphabet pentru CEO-ul său Sundar Pichai au ajuns la 6,8 milioane de dolari, potrivit datelor publice, iar Tesla a dezvăluit că a cheltuit doar 500.000 de dolari pentru protecția lui Elon Musk.

Totuși, în cazul lui Musk, experții din industrie afirmă că această sumă reprezintă doar o mică parte din cheltuielile sale reale de securitate, întrucât cel mai bogat om din lume are propriile companii de securitate, precum Foundation Security.

Revista Fortune notează că, inclusiv dacă sunt adunate sumele cheltuite de Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet (compania-mamă a Google), Microsoft și Palo Alto Networks pentru protecția directorilor lor în 2024, suma este tot cu aproximativ 7 milioane de dolari mai mică decât cât a cheltuit Meta pentru a-l păzi pe Zuckerberg.

Compania lui Zuckerberg îi acoperă aproape toate cheltuielile majore

De menționat că programul de securitate al Meta este puțin diferit de al altora, întrucât acoperă reședințele, familia și călătoriile lui Zuckerberg, dat fiind că numele său este sinonim cu Meta, fosta Facebook.

În calitate de director și cofondator, el deține și majoritatea drepturilor de vot în compania listată pe bursă – iar mulți oameni au opinii foarte puternice despre Zuckerberg, având în vedere rolul său extrem de vizibil în societate, concedierile și problemele legate de confidențialitatea consumatorilor.

Securitatea în Silicon Valley este adesea gestionată de firme private, multe dintre ele având în componență foști profesioniști din poliție și armată. Serviciile lor includ evaluarea riscurilor, monitorizarea informațiilor, securitate rezidențială cu elemente consolidate (de exemplu, panouri antiglonț la Amazon), echipe de protecție personală 24/7, transport securizat, securitate cibernetică, măsuri anti-hărțuire, precum și pregătire pentru tentative de asasinat, răpire și amenințări digitale, cum ar fi deepfake-urile.

De exemplu, CEO-ul Alex Karp de la Palantir, care conduce o companie de analiză a datelor cu contracte controversate în domeniul apărării, beneficiază de o echipă de securitate permanentă, cu până la patru gărzi de corp.