Castel gotic din secolul XIX, estimat la aproximativ 30.000.000 de euro, cumpărat de Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, a cumpărat un castel în stil gotic din secolul al XIX-lea, situat pe malul unui râu din sud-estul Irlandei, la 200 de kilometri (125 de mile) de sediul european al companiei sale, a anunțat joi un purtător de cuvânt, potrivit Reuters.

Castelul Strancally a fost construit în jurul anului 1830 pe un teren cu vedere la râul Blackwater și a fost supus unei renovări ample în 2003, arată o arhivă de stat din domeniul arhitecturii.

Tranzacția nu figurează în registrul de prețuri al proprietăților de stat din Irlanda.

Ziarul „The Irish Times”, care a relatat primul despre această achiziție, a estimat că valoarea proprietății s-ar putea situa între 20 și 30 de milioane de euro.

Purtătorul de cuvânt al lui Zuckerberg a declarat că acesta și familia lui sunt „încântați să continue să aibă grijă de această reședință istorică și așteaptă cu nerăbdare să petreacă timp în Irlanda”.

Meta are aproximativ 1.500 de angajați în Irlanda, unde o serie de multinaționale americane din domeniul tehnologiei își au sediile centrale europene, în parte datorită regimului fiscal favorabil al țării.