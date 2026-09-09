Mark Zuckerberg și Priscilla Chan au donat 4.000.000 de dolari pentru a salva un iaz vechi de 600 de ani

Un iaz tradițional hawaiian vechi de aproximativ 600 de ani, care risca să fie transformat pentru dezvoltare imobiliară, a fost protejat definitiv, în parte datorită unei donații de 4 milioane de dolari făcute de Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, și soția sa, Priscilla Chan, potrivit Economic Times.

Iazul Alakoko, cunoscut și sub numele de Alekoko sau Iazul Menehune, se întinde pe aproximativ 41 de hectare în apropiere de Līhuʻe, pe insula Kauaʻi din Hawaii. Este cel mai mare iaz tradițional pentru creșterea peștilor care s-a păstrat pe insulă.

Unul dintre elementele distinctive ale sitului este kuapā, zidul care delimitează iazul și care are aproximativ 820 de metri lungime.

Proprietatea a fost scoasă la vânzare în 2021

Viitorul iazului a devenit incert în ianuarie 2021, când proprietatea a fost scoasă la vânzare. Organizațiile de conservare și membrii comunității s-au temut că acest loc important pentru cultura hawaiiană ar putea fi pierdut.

Peste 5.500 de persoane au semnat o petiție online pentru protejarea permanentă a iazului, iar sute de localnici și organizații au transmis declarații scrise în sprijinul demersului.

Comisia pentru Spații Deschise a comitatului Kauaʻi a susținut în unanimitate proiectul în februarie 2021. Pentru că proprietatea era deja scoasă la vânzare, organizațiile implicate în conservarea sitului au apelat și la donații private pentru a strânge banii necesari.

Zuckerberg și Chan au contribuit cu 4 milioane de dolari prin Fondul comunitar Chan Zuckerberg pentru Kauaʻi, administrat de Fundația Comunitară din Hawaii. Banii au fost folosiți pentru achiziționarea terenului în scopul conservării, pentru cheltuielile tranzacției și pentru sprijinirea organizațiilor implicate în protejarea sitului.

Fundația pentru Protejarea Terenurilor Publice a finalizat achiziția pe 17 noiembrie 2021, după care a transferat proprietatea către organizația nonprofit locală Mālama Hulē‘ia.

Donația nu a făcut din Zuckerberg și Chan proprietarii iazului. Contribuția lor a ajutat la cumpărarea terenului și la trecerea acestuia sub administrarea comunității pe termen lung. Potrivit actului de proprietate, terenul va rămâne destinat conservării, educației și activităților comunitare.

Un sistem tradițional de producere a hranei

Alakoko este un loko kuapā, o formă tradițională hawaiiană de iaz piscicol delimitat de un zid. Timp de generații, iazul a furnizat pește și limu, adică alge marine.

Situl este considerat și un exemplu al modului tradițional hawaiian de producere a hranei și de gestionare a resurselor naturale.

Planul pe termen lung este ca Alakoko să fie restaurat și să redevină un iaz piscicol funcțional, în care peștele și alte produse marine să poată fi din nou crescute și recoltate.

Situl ar urma să devină și o sală de clasă în aer liber, unde elevii să poată învăța despre acvacultura tradițională hawaiiană, ecosistemele locale, istoria și cultura insulei.

Restaurarea va fi un proiect care se va întinde pe mai multe generații. Mālama Hulē‘ia nu vrea ca Alakoko să fie păstrat doar ca un monument istoric, ci ca un loc pe care generațiile viitoare să îl poată folosi, îngriji și transmite mai departe.