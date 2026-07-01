Marocan declarat indezirabil în România, după o sesizare făcută de SRI: „Simpatizant al organizațiilor teroriste active”

Curtea de Apel București a dispus, miercuri, declararea unui cetățean marocan drept persoană indezirabilă în România pentru o perioadă de 10 ani, a anunțat Serviciul Român de Informații (SRI) printr-un comunicat de presă.

H.E.M., cum l-a numit SRI în comunicat, se relocase din Maroc în România în anul 2023.

„H.E.M. a intrat în atenția SRI la finalul anului 2025 întrucât derula activități care, potrivit cadrului legal în domeniul antiterorism, constituie riscuri la adresa securității naționale”, a declarat instituția.

„Factor de radicalizare asupra unor persoane din România”

Potrivit SRI, cetățeanul marocan „este într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare, în etapa pre-acțională”, și este „simpatizant al organizațiilor teroriste active în Orientul Mijlociu”.

„Cetățeanul marocan derulează activități de promovare a unor grupări teroriste, respectiv a ideologiei teroriste, acționând ca factor de radicalizare asupra unor persoane din România”, a conchis SRI în comunicatul transmis.