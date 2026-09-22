Masa cu trei feluri la preț de un euro din Franța, victima propriului succes: „Este oarecum contraproductiv”

Cozi interminabile, personal epuizat: Victime ale propriului succes de când s-a generalizat masa la preț de 1 euro, cantinele universitare se află marți într-o grevă făcută pentru a denunța lipsa de resurse, care persistă în ciuda unei majorări anunțate a bugetului, transmite AFP.

„E cu adevărat mai greu decât anul trecut”, s-a plâns Camille, 22 de ani, într-o discuție cu France Presse.

„Înainte, ne lua 20 de minute să intrăm în Crous. Astăzi, timpul s-a dublat”, a spus studenta la chimie, care așteaptă, alături de alte sute de persoane, în fața cantinei universitare Châtelet, din arondismentul 5 al Parisului.

„E prea multă lume”

Tânăra beneficiază acum în fiecare zi de o masă compusă din aperitiv, fel principal și desert pentru un euro, față de 3,30 euro anul trecut. Inițial rezervată beneficiarilor de burse, măsura a fost extinsă la toți studenții în luna mai.

Popularitatea acestei inițiative face ca, pentru mulți, accesul la cantina universitară să fie greu de împăcat cu orarul de cursuri. „Când am o oră liberă între două cursuri, pur și simplu nu am timp”, a spus cu regret Enzo Lerozier-Lecos, student la Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

La doar doi kilometri distanță, în campusul Pierre și Marie Curie al Universității Sorbona, situația este similară.

„Îmi petrec cea mai mare parte a pauzei de prânz așteptând. Și odată ajuns înăuntru, nici măcar nu e garantat că voi găsi un loc liber”, s-a plâns și Zarif Ahnaf, în vârstă de 24 de ani, student la electronică.

Cantină studențească Crous din Paris. Foto: Julien Mattia / Le Pictorium / imago stock&people / Profimedia

„Este oarecum contraproductiv”

Ca urmare, unii studenți renunță uneori să profite de acest serviciu. „Până la urmă, merg acolo mai rar decât înainte, pentru că e prea multă lume”, a mai spus Camille.

„Ca beneficiar de bursă, am observat o deteriorare a drepturilor mele”, a afirmat și Lucéo Garcin. „Înainte, puteam beneficia de o a doua masă seara, la 3,30 euro. Anul acesta, costă peste 8 euro”, a spus tânărul de 21 de ani.

„Atrage multă lume, dar, în același timp, nu există fonduri suplimentare pentru înființarea altor cantine universitare sau pentru angajarea de personal. Așa că este oarecum contraproductiv”, a subliniat Enzo.

Numărul meselor servite a crescut mai mult decât se estimase

Pentru a însoți extinderea generală a programului, al cărui cost fusese estimat la 90 de milioane de euro pe an, pornind de la ipoteza unei creșteri a participării cu 10%, statul prevăzuse un buget de 50 de milioane de euro în 2026 pentru a compensa costul real al meselor, a recruta peste 200 de angajați și a finanța investiții.

Însă, în primăvară, numărul meselor servite a crescut cu 22%, potrivit Centrului Național al Organizațiilor Universitare (Cnous).

Deși cifrele de la începutul anului universitar nu sunt încă consolidate, sindicatele atrag deja atenția asupra deteriorării condițiilor de muncă ale personalului.

Coaliția sindicală FO-CFDT-UNSA a depus săptămâna trecută un preaviz de grevă începând de marți pentru a denunța, în special, „subdimensionarea cronică a personalului”, „ritmurile infernale”, „epuizarea fizică și mentală a personalului” sau „materialele, echipamentele și spațiile insuficiente sau inadecvate”.

Mobilizarea este menținută în ciuda anunțului făcut duminică de ministrul Învățământului Superior, Philippe Baptiste, privind majorarea bugetului la 143 de milioane de euro pentru 2027.

„Nu spunem că nu este suficient. Dar dacă numărul de studenți continuă să crească vertiginos, inevitabil va fi nevoie de acești bani pentru a compensa costul mesei, însă nimic pentru personal. Este o problemă majoră”, a explicat pentru AFP Raymond Rivière, secretar federal al CFDT pentru Educație, Formare și Cercetare Publică.