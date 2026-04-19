Masacru în Louisiana. Opt copii au fost uciși de un bărbat care a deschis focul asupra lor

Opt copii au fost uciși duminică dimineața într-un incident armat la Shreveport, în statul american Louisiana, au anunțat duminică poliția locală, relatează dpa, conform Agerpres.

Victimele aveau între un an și 14 ani, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Chris Bordelon, pe baza concluziilor preliminare.

La scurt timp după ora 6:00 (11:00 GMT), o dispută domestică a degenerat, în timpul căreia un bărbat adult a deschis focul, a spus Bordelon.

Se crede că autorul a acționat singur. Alte două persoane au fost rănite.

Suspectul a fugit de la fața locului și ulterior a fost împușcat mortal de poliție în urma unei urmăriri.

Poliția nu a furnizat nicio informație despre această persoană, dar Bordelon a declarat pentru NBC că unii dintre copiii uciși „erau descendenții săi”, conform Reuters.

Shreveport, situat în nord-vestul Louisianei, se află aproape de granița cu Texasul. Este al treilea oraș ca populație din stat, după New Orleans și Baton Rouge.