Mașină de pompieri mistuită de flăcări în timp ce se deplasa spre lichidarea unui incendiu

O autospecială de pompieri a suferit o defecțiune tehnică majoră și a luat foc, duminică, în timp ce se apropia de zona în care avea loc un incendiu de vegetație uscată și miriște, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Teleorman, potrivit Agerpres și News.ro.

ISU Teleorman spune că, duminică, în jurul orei 14:24, pompierii militari din cadrul Detaşamentului Alexandria au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie uscată şi mirişte, care s-a produs în apropierea DN 52, în zona Izvorul Rece.

„Pentru gestionarea acestei situaţii de urgenţă, la locul evenimentului s-a deplasat un echipaj format din cinci subofiţeri, cu o autospecială de stingere de mare capacitate (9.000 de litri). La sosirea în zona indicată, salvatorii au constatat că incendiul se manifesta pe o suprafaţă foarte mare, de ordinul zecilor de hectare, motiv pentru care au solicitat sprijinul a două echipaje suplimentare”, a declarat ISU Teleorman.

Când se apropia de acea zonă, instalația electrică a autospecialei respective a luat foc.

„Din informaţiile preliminare, în timp ce se apropiau de zona afectată pentru a acţiona eficient, autospeciala a suferit o defecţiune tehnică majoră, instalaţia electrică luând foc. Concomitent cu acţiunea de lichidare a incendiului izbucnit la instalaţia electrică – folosind stingătoarele din dotare – o parte dintre pompieri au continuat să acţioneze pentru limitarea propagării incendiului de vegetaţie, favorizat de vânt, spre poziţia lor”, mai notează ISU Teleorman.

Mașina de pompieri a fost distrusă de flăcări

ISU Teleorman spune că autospeciala în cauză a fost mistuită de flăcări.

„Din cauza avarierii complete a instalaţiei electrice, echipajul nu a mai putut utiliza sistemul de refulare sau golire a bazinului de apă, ceea ce a condus la propagarea flăcărilor şi la distrugerea autospecialei. Precizăm că, din punct de vedere operaţional, intervenţia nu a fost afectată, întrucât celelalte două autospeciale de stingere solicitate au ajuns la faţa locului şi au acţionat pentru lichidarea incendiului”, a mai declarat ISU Teleorman.

Niciun pompier nu a fost rănit.