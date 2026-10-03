Mașină intrată într-o mulțime de fani ai unei echipe de rugby în Australia. Mai multe victime

Un bărbat pare să fi pierdut controlul asupra mașinii cu care a intrat într-o mulțime în orașul australian Newcastle, sâmbătă, rănind nouă persoane, au declarat autoritățile, scrie sâmbătă Reuters.



Șoferul a fost arestat la fața locului, în suburbia Wallsend a orașului, situată la aproximativ 110 km nord de Sydney, capitala statului New South Wales.



Fanii se adunaseră pe străzile orașului pentru a-și lua rămas bun de la echipa de rugby Newcastle Knights, care urma să participe duminică la marea finală a Ligii Naționale de Rugby din țară, la Sydney, când a avut loc incidentul.



Doi dintre răniți au fost transportați la spital în stare critică, a declarat un purtător de cuvânt al serviciului de ambulanță din New South Wales.



Primarul orașului Newcastle, Gavin Morris, a declarat că se pare că șoferul a pierdut controlul mașinii care a lovit mulțimea.



Poliția a precizat că, potrivit primelor indicii, incidentul nu are legătură cu terorismul.