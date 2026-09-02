Mașini Tesla puse pe autopilot s-au oprit în mijlocul autostrăzii în SUA, provocând accidente în care au murit șoferii lor

Publicația specializată în vehicule electrice Electrek a descoperit că sistemul de asistență la condus al Tesla era activ în timpul a două accidente mortale în care o mașină electrică s-a oprit complet în mijlocul traficului, relatează Gizmodo.

Primul accident relatat acum de publicație a avut loc în statul american Florida în data de 6 octombrie a anului trecut. Potrivit articolului, un bărbat în vârstă de 43 de ani a murit la volanul unei Tesla Model 3 din 2020, după ce vehiculul s-a oprit complet pe o bandă de circulație activă a autostrăzii Interstate 4.

Vehiculul a fost lovit din spate de un camion de mare tonaj, care a acroșat partea din spate a mașinii electrice în pofida eforturilor șoferului de camion de a o evita. Mașina Tesla a fost proiectată într-o barieră de protecție și s-a răsturnat, iar șoferul a fost declarat decedat la fața locului.

Jurnaliștii de la Electrek au descoperit un accident asemănător, care ar fi avut loc 31 octombrie 2025 în statul Arizona. Din nou, o Tesla Model 3 din 2020 s-a oprit brusc pe o bandă de circulație activă, de această dată pe autostrada Loop 202.

Mașina a fost lovită din spate de o camionetă Ford F-350. Accidentul respectiv s-a soldat de asemenea cu decesul pe loc al șoferului mașinii electrice.

De ce au atras acum atenția accidentele în care au fost implicate mașinile Tesla

Relatările inițiale despre accidente nu au menționat în niciun fel sistemul de Autopilot al Tesla, „Full Self-Driving (Supervised)” sau vreun alt sistem de asistență la condus. Însă Electrek a reușit să coreleze incidentele acum datorită rapoartelor depuse de Tesla la Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier (NHTSA) din Statele Unite

Acestea arată că sistemele de conducere autonomă ale Tesla erau active în timpul ambelor accidente. Producătorii auto sunt obligați să raporteze dacă un sistem de asistență la condus de Nivel 2 (sau superior) era activ în intervalul de cel puțin 30 de secunde înainte de impact, astfel că acest lucru ar sugera că sistemul de conducere autonomă fusese activat într-un anumit mod înainte de producerea accidentului.

Potrivit Electrek, același statut de „Verified Engaged” confirmat în cazul mașinii Tesla implicate în accidentul din Florida apare și în raportul referitor la accidentul din Arizona.

Site-ul specializat în tehnologie Gizmodo amintește că probleme legate de așa-zise „frânări fantomă” ale sistemelor de conducere autonomă Tesla, în urma cărora vehiculele ajung uneori să se oprească fără un motiv aparent, au fost semnalate de șoferi de ani de zile.

Problema face obiectul unui proces colectiv intentat în SUA împotriva producătorului de mașini electrice. Un alt caz legat de această problemă avansează în Australia, unde judecătorul din dosar a sugerat recent numirea unui auditor independent care să examineze platformele interne de inginerie ale Tesla, ca răspuns la tergiversările companiei în timpul procesului de administrare a probelor.