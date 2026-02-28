Mașinile PHEV – rezultate „șocante”: Consumul real al hibridelor cu încărcare la priză

Un amplu studiu dedicat motorizărilor plug-in hybrid (PHEV), realizat de un grup de organizații specializate din Europa, a scos în evidență o concluzie considerată chiar în documentația transmisă public ca fiind „șocantă”.

Un milion de automobile echipate cu motoare PHEV (hibride cu încărcarea bateriei la priză) au făcut obiectul unui studiu realizat de Institutul Fraunhofer pentru Cercetarea Sistemelor și Inovației (ISI), în parteneriat cu alte cinci institute sau organizații, pentru a analiza modul de utilizare și consumul real al acestor vehicule.

Mai multe detalii pe Profit.ro.