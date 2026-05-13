Măsura de austeritate luată de premierul Narendra Modi după ce le-a cerut indienilor să strângă cureaua

Prim-ministrul indian Narendra Modi a redus „semnificativ” dimensiunea coloanei sale oficiale pentru a economisi combustibil, a declarat miercuri o sursă guvernamentală, la câteva zile după ce acesta și-a îndemnat concetățenii să-și strângă cureaua pe fondul creșterii prețurilor la energie provocate de războiul din Iran, transmite Reuters.

Modi a făcut apel duminică la populație să adopte măsuri de austeritate precum evitarea călătoriilor inutile în străinătate, utilizarea transportului public, reducerea achizițiilor de aur și a consumului de ulei de gătit, pe fondul presiunii exercitate de creșterea prețurilor globale la energie asupra rezervelor valutare ale țării.

În urma acestui apel, unii critici de pe rețelele de socializare au pus sub semnul întrebării coloanele oficiale numeroase ale politicienilor indieni de rang înalt, zborurile interne ale lui Modi și viitoarea sa vizită în Europa cu avionul oficial.

Numărul de vehicule din coloana oficială a lui Modi a fost redus, asigurându-se în același timp componentele esențiale de securitate, în conformitate cu protocolul Grupului Special de Protecție care îl păzește pe prim-ministru, a spus sursa, fără a specifica dimensiunea reală a coloanei.

Modi beneficiază de cel mai înalt nivel de securitate personală din țară, și se știe că avea aproximativ o duzină de vehicule în coloana sa oficială, înainte de reducere.

Modi a redus numărul de vehicule din coloana oficială pentru vizitele din această săptămână în statul său natal, Gujarat, și în statul Assam din nord-est, a spus sursa, adăugând că prim-ministrul a solicitat, de asemenea, includerea vehiculelor electrice în coloana sa oficială acolo unde este posibil, dar fără a face achiziții noi.

Sursa Reuters a refuzat să-și dezvăluie numele, deoarece nu este autorizată să vorbească cu presa. Biroul prim-ministrului nu a răspuns imediat la o solicitare de declarații.

India, al treilea cel mai mare importator și consumator de petrol din lume, depinde în mare măsură de Strâmtoarea Ormuz, închisă de războiul dintre SUA și Israel cu Iranul, pentru aprovizionarea cu țiței, gaz natural lichefiat și gaz pentru gătit.