„Măsura disperată” pe care spionajul militar din Scandinavia nu vrea să o excludă: Invazie rusă într-o țară NATO, „în lunile următoare”

În cea mai nouă evaluare a lor despre amenințarea rusă, serviciile de informații militare daneze consideră o invazie a Moscovei drept „o măsură disperată”.

O invazie rusă asupra unei țări membre NATO nu este exclusă, dar rămâne improbabilă, au afirmat joi serviciile de informații militare daneze (FE).

„Există un risc redus, dar în creștere, ca Rusia să lanseze atacuri militare limitate împotriva unei țări NATO vecine cu Rusia”, a explicat Thomas Ahrenkiel, șeful FE, în cadrul unei conferințe de presă.

„Nu putem exclude”

„În continuare considerăm improbabil ca Rusia să aibă vreun interes pentru a invada o țară NATO, dar nu putem exclude această posibilitate”, a adăugat el, potrivit AFP și Euronews.

În noua lor evaluare a amenințării ruse, serviciile de informații militare daneze consideră totuși o invazie, la fel ca și intensificarea atacurilor hibride, ca fiind „o măsură disperată”.

O astfel de invazie „ar putea avea loc în lunile următoare” pentru a distrage atenția europenilor de la angajamentul lor față de Ucraina.

Cu toate acestea, Moscova ar avea nevoie de „cel puțin șase luni” pentru a o pregăti și a constitui forțele necesare.

Printre scenariile menționate de FE se numără posibilitatea ca Rusia să lanseze atacuri limitate asupra infrastructurilor care susțin Ucraina sau să desfășoare o operațiune sub steag fals, folosind, de exemplu, drone de fabricație ucraineană.

Pentru Ahrenkiel, deși „disponibilitatea crescută a Rusiei de a-și asuma riscuri are consecințe asupra situației de securitate din Danemarca”, în special prin intermediul atacurilor hibride, acest lucru nu înseamnă neapărat că Rusia va ataca țara scandinavă.

„Nu ne așteptăm la un atac militar convențional al Rusiei împotriva Danemarcei”, a subliniat el.

Țările europene se află în stare de alertă maximă în ceea ce privește orice interferență rusă, existând temeri că Moscova i-ar putea viza pe susținătorii occidentali ai Kievului, pe măsură ce invazia din Ucraina a intrat în al cincilea an.

La începutul acestei luni, agenția de informații daneză PET a afirmat că Rusia pregătea „în mod activ” operațiuni de sabotaj împotriva țării.

„Serviciile de informații rusești pregătesc în mod activ acte de sabotaj care vizează industria de apărare din Danemarca”, a transmis Serviciul Danez de Securitate și Informații (PET), într-un comunicat pentru AFP.

Acestea recrutează „danezi obișnuiți” pe rețelele de socializare pentru a face fotografii care pot fi folosite în planificarea actelor de sabotaj, a precizat comunicatul.

Avertisment din Marea Britanie

Între timp, în luna iunie, fostul prim-ministru britanic Keir Starmer a afirmat că, potrivit evaluărilor serviciilor de informații occidentale, Rusia ar putea ataca o țară membră a NATO în termen de patru ani.

„Conform evaluării noastre de informații și a altor țări din NATO, ar putea avea loc un atac al Rusiei asupra NATO încă din 2030”, a spus Starmer.

„Așadar, puteți observa urgența și prioritatea pe care le acordăm acestei chestiuni în prezent”, a adăugat el în timpul unei vizite la o companie producătoare de drone din sud-vestul Angliei.

Doar două luni mai târziu, în august, președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că Vladimir Putin „nu va ataca” teritoriul NATO, respingând informațiile din presă potrivit cărora Washingtonul era îngrijorat de o posibilă acțiune a Rusiei împotriva Europei.

Declarațiile lui Trump au venit la doar câteva zile după ce directorul CIA, John Ratcliffe, s-a deplasat la Moscova pentru discuții-surpriză, despre care Wall Street Journal și CBS News au afirmat că au reprezentat o încercare de a descuraja Rusia să atace statele membre ale NATO, pe fondul unor evaluări ale serviciilor de informații americane conform cărora Moscova ar putea încerca să pună la încercare alianța.

„Am avut discuții constructive cu el. Nu va ataca teritoriul NATO”, le-a spus Trump reporterilor în Biroul Oval, când a fost întrebat dacă președintele rus a fost de acord să nu facă acest lucru.