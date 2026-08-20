Măsură împotriva „turismului de beție” într-un oraș din Croația. Autoritățile sunt exasperate de turiștii care urinează pe monumente

Oraşul de coastă Split, una dintre principalele destinaţii turistice ale Croaţiei, a interzis, începând de joi, vânzarea de alcool în magazine şi supermarketuri începând cu ora 21.00, pentru a încerca să frâneze excesele nocturne ale turiştilor beţi în centrul vechi, informează EFE, preluată de Agerpres.

Măsura urmăreşte să îi împiedice pe turişti să consume pe străzile şi în parcurile oraşului bere şi alte băuturi cumpărate din magazine şi supermarketuri, dar se permite în continuare consumul de alcool în baruri şi restaurante, subliniază publicaţia croată Slobodna Dalmacija.

Mulţi sunt însă sceptici în privinţa acestei măsuri, deoarece turiştii pot merge din bar în bar şi probabil se vor adapta rapid, aprovizionându-se din timp cu alcool, potrivit aceleiaşi surse.

Split este inclus în patrimoniul mondial al UNESCO datorită excepţionalei sale valori arhitectonice şi istorice, legate de monumentalul palat al lui Diocleţian, dar milioane de turişti, în special tineri, vizitează oraşul pentru viaţa de noapte, ceea ce le generează probleme localnicilor.

Mulţi locuitori consideră că alcoolul ieftin din magazine şi chioşcuri, deschise toată noaptea, a transformat centrul istoric într-o scenă a exceselor nocturne, cu turişti care urinează şi vomită pe monumente şi chiar provocându-le daune.

În contextul numeroaselor plângeri şi proteste ale localnicilor, autorităţile au introdus în 2023 amenzi de 300 de euro pentru consumul de alcool în spaţii publice, urinatul, vomitatul şi deteriorarea monumentelor sau pentru o ţinută vestimentară inadecvată în centrul vechi.