Măsura luată în calcul de Ministerul Energiei dacă se adâncește criza din energie. „Sunt convins că vor înțelege”

Marii consumatori industriali sunt convocați luni de Ministerul Energiei, pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf, a declarat sâmbătă secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, la Digi24.

„Am făcut deja o comunicare consumatorilor semnificativi, peste 50 mii de megawați/ oră consum. Avem luni la ora 12.00 o reuniune în regim online. Am selectat un număr consistent de firme cu care vom discuta să vedem în ce măsură îsi pot reorienta activitatea pentru a nu supraaglomera orele de seară”, a explicat Cristian Bușoi, la Digi24.

În caz contrar, Bușoi a spus că există și varianta unei deconectări a marilor consumatori industriali.

„În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, există proceduri, un manual, proceduri legale prin care se pot deconecta în primul rând marii consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile să nu ajungem acolo. Dar ne-ar ajuta foarte mult și vom insista și vom cere marilor consumatori, aceia care pot, să își reorienteze producția și fluxul industrial către orele care nu-s de vârf”, a mai spus oficialul din Ministerul Energiei.

„Sunt convins că vor înțelege. Pentru că e mai periculos și dificil, si dezavantajos pentru ei să-i deconectăm pentru că le vor crea și probleme. Mai bine facem un program voluntar, controlat, în care ei își reorientează activitatea sau cei din bandă își reduc puțin consumul”, a conchis Bușoi.

Stare de alertă energetică

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că Guvernul a instituit stare de alertă la nivel național pentru luna august. Executivul a decis și măsuri fără precedent: devierea cursului Braţului Bala pentru a menţine în funcţiune centrala nucleară de la Cernavodă.

„Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie din cauza secetei și a debitelor reduse pe râuri, dar mai ales pe Dunăre”, a anunțat Ilie Bolojan.

Decizia a venit după ce Nuclearelectrica a oprit, la începutul săptămânii, Reactorul 1 de la Cernavodă din cauza debitelor scăzute ale Dunării. Dacă situația nu era rezolvată, exista riscul opririi reactorului 2. Împreună, cele două asigură 20% din producția de energie a României.