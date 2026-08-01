Mobilizare pentru devierea unui braț al Dunării. Armata, implicată în măsurile fără precedent din criza energetică

Guvernul a mobilizat Forțele Navale pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 al Centralei Cernavodă, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Specialiștii militari au început să facă măsurători pe Dunărea Veche, primul pas dintr-o măsură fără precedent: devierea parțială a cursului fluviului.

Guvernul a decis vineri ca Brațul Bala să fie blocat parțial cu barje pentru a împinge apa către Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Brațul Bala se desprinde din cursul principal al Dunării, în dreptul localității Izvoarele din județul Constanța, zonă considerată că „fură” majoritatea apei în perioadele de secetă.

„Forțele Navale Române execută misiuni de cercetare hidrografică în sectorul fluvial cuprins între kilometrul 345 și kilometrul 346 al Dunării, în zona intersecției Brațului Bala cu Dunărea Veche. Activitatea are ca obiectiv obținerea datelor tehnice necesare realizării unui prag submers, destinat redistribuirii unei părți a debitului către Dunărea Veche și menținerii unui nivel al apei care să permită asigurarea condițiilor necesare funcționării CNE Cernavodă”, au anunțat vineri seară Forțele Navale Române.

Ce se întâmplă sâmbătă la Dunăre

Echipele de intervenție și specialiștii militari au ajuns sâmbătă în zona localității Izvoarele, unde au adus echipamente speciale pentru efectuarea de măsurători pe brațul Dunărea Veche, potrivit Ziua de Constanța.

Imagini publicate de site-ul local arată că în zonă a fost instalat un cort și au fost aduse echipamente de intervenție și scanare hidrografică, inclusiv o ambarcațiune și o dronă batimetrică.

De asemenea, au fost observate bidoane cu combustibil.

Nuclearelectrica a oprit, la începutul săptămânii, Reactorul 1 de la Cernavodă din cauza debitelor scăzute ale Dunării. Compania ia în calcul și oprirea celui de-al doilea.

Oprirea celor două reactoare ar însemna că 20% din producția de energie a țării noastre s-ar opri, fiind nevoiți să importăm, spunea Sorin Rîndașu, directorul general adjunct al Apelor Române, într-un interviu publicat joi de HotNews.