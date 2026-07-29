Măsura rară pe care o iau în calcul Statele Unite, după „retorica iresponsabilă și lipsită de respect a francezilor”

Washingtonul ia în calcul să întârzie sau chiar să blocheze instalarea ambasadorului ales de președintele francez Emmanuel Macron pentru postul din Statele Unite, în urma criticilor franceze la adresa unei decizii luate recent de administrația Trump, au declarat patru surse pentru Reuters.

Înainte ca un guvern străin să își poată numi un ambasador în SUA, acesta trebuie să obțină un consimțământ confidențial din partea guvernului american. Conform surselor diplomatice, Washingtonul alege în mod rar să întârzie sau să respingă în mod public nominalizări, preocupările fiind de obicei rezolvate în privat înainte de luarea unei decizii oficiale.

Numirea noului ambasador francez întâmpină dificultăți

Macron a făcut formalitățile necesare pentru a-l numi ambasador al Franței în SUA pe Aurelien Lechevallier, fost consilier la Elysee și actual șef de cabinet al ministrului de externe Jean-Noel Barrot. Parisul spera să finalizeze instalarea până în septembrie, a spus una dintre surse.

Totuși, procedura a întâmpinat dificultăți după o postare de sâmbătă, pe X, a misiunii diplomatice franceze la Organizația Națiunilor Unite, în care SUA este criticată că s-a alăturat Rusiei, Coreei de Nord și altor șapte state în a vota împotriva propunerii de a-i prelungi mandatul lui Volker Turk, înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, cu încă patru ani.

Turk este un critic deschis al acțiunilor israeliene din Fâșia Gaza și a cerut, de asemenea, anchete referitoare la decesele care s-au produs în custodia autorităților americane de imigrație.

„SUA obișnuia să fie un far al drepturilor omului. Nu mai este”, a scris misiunea diplomatică franceză. „Lumea nu o mai ascultă”, a mai declarat aceasta.

Indignare în administrația americană

Deși sursele au precizat că încă nu a fost luată o decizie, criticile lansate de Franța i-au înfuriat pe unii oficiali de rang înalt din administrația condusă de Donald Trump. Alte două surse au spus că oficialii sperau la o dezescaladare a tensiunilor dintre Washington și Paris.

„Statele Unite sunt foarte dezamăgite de retorica iresponsabilă și lipsită de respect a francezilor”, a declarat un oficial din cadrul Departamentului de Stat. „Răspundem în mod corespunzător comentariilor lor”, a adăugat acesta.

Reuters notează că o eventuală decizie a SUA de a amâna sau respinge nominalizarea făcută de Macron ar fi extrem de neobișnuită și ar putea spori tensiunile dintre cele două țări aliate, care s-au confruntat recent pe teme ca taxele vamale sau atitudinea față de războiul din Iran.

Una dintre surse a spus că postarea misiunii diplomatice franceze de la Geneva a fost revizuită și aprobată prin intermediul canalelor oficiale, respingând speculațiile cum că ar fi fost scrisă de un membru junior al personalului care a acționat în mod independent.

Tensiunile s-au întețit luni, când delegația americană a părăsit ședința Consiliului de Securitate al ONU în momentul în care reprezentantul Franței vorbea despre războiul din Ucraina.

Pe de altă parte, un oficial diplomatic francez a susținut că sprijinul Parisului pentru Volker Turk „nu împiedică un dialog strâns cu Statele Unite”.

„Diferențele de opinie cu privire la un vot nu pun sub semnul întrebării calitatea relației noastre sau capacitatea noastră de a lucra împreună”, a adăugat oficialul.