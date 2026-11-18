CFR Cluj a decis rezilierea contractului fundașului central Anton Kresic (30 de ani) din rațiuni pur financiare, pe fondul insolvenței clubului.

Apărătorul croat încasa 16.500 de euro lunar și avea un angajament semnat până în vara lui 2027. În încercarea de a reduce cheltuielile cu remunerațiile, șefii echipei i-ar fi propus un nou contract, cu un venit micșorat.

Kresic nu ar fi fost de acord cu tăierea banilor, ceea ce a împins clubul spre ruperea acordului, considerată mai avantajoasă pe termen lung chiar și cu plata unor despăgubiri, relatează fanatik.ro și gsp.ro.

Fotbalistul a sosit la Cluj în vara lui 2023 de la Rijeka, sub formă de împrumut, fiind cumpărat definitiv după un an cu 400.000 de euro.

După alte două împrumuturi, la Gorica și KF Tirana, apărătorul s-a întors în lot în această vară, adunând 7 apariții (5 în campionat și 2 în Cupă) și un gol.

CFR Cluj, echipă antrenată de Marius Șumudică, se află pe locul 9 în SuperLiga, cu 19 puncte strânse în 15 runde, la 4 puncte distanță de Farul, care ocupă ultimul loc de play-off.