Măsuri în trei țări vecine după ce a secat Dunărea. Tramvaiele circulă mai încet, iluminatul e raționalizat pe timpul nopții

Scăderea dramatică a debitului Dunării din cauza secetei a declanșat o criză energetică regională. În timp ce România a instituit stare de alertă și încearcă să devieze un braț al Dunării pentru Centrala Nucleară Cernavodă, trei țări vecine au trecut deja la măsuri care sunt resimțite de oameni.

Dunărea, care traversează 10 țări, din sud-vestul Germaniei până la Marea Neagră, a scăzut la niveluri minim-record pe o mare parte a cursului său.

Nivelul apelor continuă să scadă alarmant și ridică riscuri pentru Centrala Nucleară Cernavodă. Primul reactor a fost scos din funcțiune în urmă cu câteva zile, iar Nuclearelectrica ia în calcul să oprească și reactorul 2.

Debitul Dunării la Giurgiu, 30 iulie 2026. Foto: Apele Române Argeș-Vedea

Dacă cel de-al doilea reactor va fi oprit, România va rămâne, la fel ca Ungaria, fără nicio producție de energie nucleară.

Probleme sunt și în țările dunărene vecine, precum Ungaria, Serbia și Bulgaria, care au început să impună restricții pentru a evita adâncirea crizei energetice.

Măsurile extraordinare anunțate de Ungaria

Ungaria se confruntă cu o situația extraordinară din cauza nivelului record de scăzut al apei din Dunăre, a declarat sâmbătă prim-ministrul Peter Magyar, citat de Telex.hu.

Autoritățile au decis să închidă centrala nucleară Paks, care asigură circa jumătate din energia electrică a țării, din cauza lipsei de apă pentru a garanta răcirea reactoarelor.

Potrivit premierului ungar, producția de energie a centralei nucleare de la Paks a fost redusă la 480 MW, față de capacitatea normală de 2.000 MW.

Vedere asupra centralei nucleare Paks din Ungaria. Credit line: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Nivelul apei din Dunăre a scăzut și mai mult. Prin urmare, inginerii de la centrala de la Paks au implementat peste noapte o nouă rundă de reduceri ale producției. O oprire completă ar putea avea loc mai devreme, chiar în acest weekend”, a declarat Magyar într-un videoclip postat pe Facebook.

În acest context, Peter Magyar a anunțat un decret guvernamental privind limitarea consumului de către marii consumatori.

Acesta a afirmat că majoritatea s-au angajat să-și limiteze voluntar consumul, măsură care a dat rezultate concrete. Cu toate acestea, este posibil să nu fie suficient.

Prin urmare, ca prim pas, marii consumatori sunt rugați să-și limiteze voluntar consumul, iar cei care nu își respectă angajamentele pot fi sancționați.

Traficul fevoriar de marfă, suspendat în anumite intervale

Limitarea consumului populației va fi luată în calcul doar dacă va deveni absolut necesară, potrivit premierului.

Alte măsuri anunțate de Guvernul de la Budapesta sunt suspendarea traficului feroviar de marfă între orele 17:00 și 22:00, în fiecare zi, începând de luni.

De asemenea, guvernul dispune ca angajații din sectorul public să lucreze de acasă în primele trei zile ale săptămânii viitoare, acolo unde este posibil. Firmele private sunt rugate să adopte aceeași măsură.

Totodată, va fi oprit iluminatul exterior al tuturor instituțiilor de stat, iar populația este îndemnată să consume apă doar atât cât este strict necesar.

Metrourile și tramvaiele din Budapesta încetinesc

Primarul Budapestei, Gergely Karácsony, a anunțat sâmbătă că a analizat, împreună cu operatorii de transport public din capitală, modalitățile prin care se poate contribui la economisirea energiei.

Astfel, s-a decis restricționarea vitezei pe liniile de metrou și tramvai.

„Acest lucru va prelungi durata călătoriei cu câteva minute, însă va permite o economie zilnică de 15 MWh de energie. În plus, pe anumite linii, în zilele lucrătoare vor circula autobuze diesel moderne și eficiente, dotate cu aer condiționat, în locul troleibuzelor electrice”, a scris primarul, pe pagina sa de Facebook, citat de Telex.hu.

Serbia este și ea în alertă

Situația este dificilă și în Serbia. Nivelurile scăzute ale Dunării au perturbat activitatea celei mai mari centrale hidroelectrice din țară, Djerdap I (Porțile de Fier I), cu o putere de 1.140 MW, pe care o exploatează în comun cu România, potrivit publicației SeeNews.

Conform companiei energetice de stat Elektroprivreda Srbije (EPS), Djerdap I a generat recent puțin peste 5.000 MWh de energie electrică pe zi – adică o treime din producția sa medie zilnică.

Ministrul energiei din Serbia, Dubravka Djedovic Handanovic, a declarat joi că nivelurile scăzute ale apei din Dunăre afectează și sistemele de răcire ale centralelor termice de la Kostolac, cu o capacitate de 1.000 MW, reducând astfel producția acestora.

Oameni care merg prin apele mici ale Dunării în Novi Sad, Serbia, la 31 iulie 2026. Credit line: ALEKSANDAR JOVANOVIC / AFP / Profimedia

„În acest moment, nu există riscul unei suprasolicitări a rețelei. Există o provocare la nivel regional, deoarece Ungaria, România și Bulgaria se confruntă cu dificultăți în sectoarele lor energetice, din cauza răcirii centralelor nucleare, și de aceea suntem în stare de alertă”, a declarat Djedovic Handanovic, citată de postul public de televiziune RTS.

Djedovic Handanovic a făcut apel la cetățeni să utilizeze energia electrică în mod rațional și să economisească ori de câte ori este posibil.

Alte măsuri concrete vizează transportul fluvial.

Autoritățile portuare sârbe au impus barjelor și tancurilor petroliere să navigheze la doar 30% – 40% din capacitatea maximă de încărcare pentru a evita eșuarea în zonele cu apa foarte mică, potrivit Reuters.

NOVI SAD, SERBIA – JULY 31: Ambarcațiuni rămase blocate pe albia noroioasă a Dunării, în Novi Sad, Serbia, 31 iulie 2026. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Măsurile anunțate de Bulgaria

În Bulgaria, singura centrală nucleară a țării, Kozlodui, riscă să își oprească temporar cele două unități operaționale de câte 1.000 de megawați fiecare, din cauza nivelului scăzut al Dunării, a declarat săptămâna trecută ministra Energiei, Iva Petrova, citată de SeenNews.

Presiune este și pe nagivație.

Nivelul apelor Dunării în dreptul orașului Ruse a scăzut la unul dintre cele mai reduse niveluri din ultimii 86 de ani, notează Novinite.

Nivelul fluviului rămâne mult sub cota minimă de navigație și reglementare stabilită de autorități.

Barjele cu cereale și mărfuri grele au primit interdicție de circulație pe secțiunile critice sau au fost obligate să staționeze.

Nivelul scăzut al apei a impus, de asemenea, restricții privind încărcătura navelor, reducând astfel eficiența transportului fluvial. În prezent, nicio navă nu este blocată direct pe canalul de navigație, însă mai multe ambarcațiuni au rămas blocate în afara rutei principale de navigație, în apropiere de Somovit, Belene și insula Albina.

Unde se raționalizează curentul în România

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a anunţat vineri seara, pe Facebook, a decis să raţionalizeze curentul în oraş, pe timpul nopții, din cauza „situației energetice extrem de delicate”.

„În urma analizelor din această seară, am stabilit decizia de raționalizare a consumului de energie electrică pe timpul nopții în Municipiul Iași, prin care vom realiza o economie de aproximativ 10 MWh în fiecare noapte, începând de duminică noaptea, 2 spre 3 august”, a anunțat edilul.

Primarul Mihai Chirica a anunțat că vor fi și excepții „strict legate de siguranță”. Astfel, iluminatul va fi menținut în curțile spitalelor, în pasajele subterane și pietonale, precum și în „punctele centrale majore și zonele pietonale de interes, precum Piața Unirii”.