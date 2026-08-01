Centrala care generează jumătate din energia Ungariei va fi oprită. Magyar: Cetățenii „vor fi ultimii în lanțul de restricții”

Centrala nucleară Paks din Ungaria, care produce aproape jumătate din energia electrică a țării, ar putea fi oprită încă din acest weekend din cauza nivelului record de scăzut al apei din Dunăre, a declarat sâmbătă prim-ministrul Peter Magyar, citat de Reuters.

Cele patru reactoare de fabricație rusă de la Paks deja funcționează la doar un sfert din capacitatea lor combinată de 2 gigawați și se preconiza că vor fi oprite complet săptămâna viitoare, pentru prima dată în 44 de ani, pe fondul unei scăderi suplimentare a nivelului fluviului.

Apa din Dunăre este utilizată pentru răcirea centralei, iar scăderea nivelului apei, pe fondul lipsei precipitațiilor, a creat, de asemenea, perturbări în transportul fluvial și în turism. Reducerile ar putea afecta și economia în ansamblu, care a înregistrat o creștere sub așteptări în al doilea trimestru.

Centrala nucleară de la Paks ar putea rămâne oprită timp de mai multe săptămâni, hidrologii estimând că nivelul apei Dunării, care furnizează apa de răcire necesară instalației, va rămâne prea scăzut pentru ca aceasta să poată funcționa în siguranță.

„Gospodăriile vor fi ultimele din lanțul de restricții”

„Nivelul apei din Dunăre a scăzut și mai mult. Prin urmare, inginerii de la centrala de la Paks au implementat peste noapte o nouă rundă de reduceri ale producției”, a declarat Magyar într-un videoclip postat pe Facebook.

„O oprire completă ar putea avea loc mai devreme, chiar în acest weekend”, adăugat el.

Premierul ungar a precizat că guvernul său va emite un decret prin care va solicita reduceri voluntare ale consumului de energie electrică din partea marilor consumatori, pe lângă cei aproximativ 240 MW deja angajați, și va aplica sancțiuni în cazul în care aceste reduceri nu vor fi respectate.

În funcție de nivelurile de producție și de import de energie electrică, decretul va permite, de asemenea, operatorului de rețea MAVIR să solicite reduceri obligatorii ale consumului de energie electrică din partea marilor consumatori și să deconecteze temporar anumiți consumatori mari de la rețea, dacă va fi necesar.

„Gospodăriile vor fi ultimele din lanțul de restricții”, a spus Magyar.

Trenuri de marfă oprite și lucru de acasă la stat

Deși cei 400 MW de putere pierduți din cauza unei defecțiuni la cea mai mare centrală electrică pe gaz din Ungaria, situată în Szazhalombatta, ar putea fi restabiliți duminică, sunt necesare măsuri suplimentare pentru a ușura sarcina asupra rețelei electrice, a spus el.

Începând de luni, serviciile de transport feroviar de marfă vor fi suspendate între orele 15:00 GMT și 20:00 GMT pentru a reduce cererea de energie electrică.

De asemenea, guvernul va dispune ca angajații din sectorul public să lucreze de acasă în primele trei zile ale săptămânii viitoare și va solicita companiilor să urmeze acest exemplu ori de câte ori este posibil.

În plus, vor fi oprite proiectoarele de pe clădirile publice maghiare și iluminatul neesențial, a spus Magyar, adăugând că nivelurile record de scăzute ale apei au declanșat, de asemenea, restricții privind consumul de apă în zonele cele mai grav afectate.

„Fiecare picătură de apă contează”, a spus el.

România are și ea mari probleme

Situația este gravă și în România, unde Nuclearelectrica a oprit, la începutul săptămânii, Reactorul 1 de la Cernavodă din cauza debitelor scăzute ale Dunării.

Oprirea celor două reactoare ar însemna că 20% din producția de energie a țării noastre s-ar opri, fiind nevoiți să importăm, spunea Sorin Rîndașu, directorul general adjunct al Apelor Române, într-un interviu publicat joi de HotNews.

România poate evita întreruperile de alimentare, însă ajunge să depindă aproape integral de disponibilitatea vecinilor exact când aceștia se confruntă cu aceeași secetă, caniculă și reducere a producției nucleare și hidroelectrice, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Un braț al Dunării va fi deviat către Centrala Nucleară de la Cernavodă pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a reactorului numărul 2, a decis Guvernul reunit vineri într-o ședință de urgență.

La scurt timp, Ilie Bolojan a anunțat declanșarea „stării de alertă la nivel național”.