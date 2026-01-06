Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de un fost ministru USR: „Sărăcirea populației este o alegere politică”

Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, a declarat marți pe B1 TV că „sărăcirea și subminarea puterii de cumpărare au fost făcute cu mână politică”, acuzând Guvernul Bolojan că a preferat să crească taxele în loc să micșoreze cheltuielile statului.

El a spus că majorările de taxe „nu sunt un fapt al naturii”, ci „au fost o alegere politică”.

„Sărăcirea populației, lupta împotriva puterii de cumpărare, oricum vreți să îi spuneți, este o alegere politică. Clasa politică a trebuit anul trecut să reducă deficitul. Nu mai intrăm în motive de de ce, a trebuit să o facă, toată lumea este de acord. Întrebarea e cum să o facă. Puteau să o facă prin a-și reduce cheltuieli sau prin a crește taxe, adică prin a forța restul populației să reducă cheltuieli”, a explicat Claudiu Năsui.

Deputatul USR a amintit că în ultimele campanii electorale „s-a spus foarte clar” că nu vor fi majorate taxe.

„Din păcate, aici a fost o greșeală foarte mare a Guvernului Bolojan, o greșeală pe care nu o va plăti el, degeaba spune că e de sacrificiu, nu e niciun sacrificiu ăsta, sacrificiul e al populației, o greșeală să crească taxele, pentru că după ce le-a crescut nu doar că a chinuit populația, nu doar că a scăzut puterea de cumpărare, nu doar că a sărăcit mai mult un electorat și niște oameni care oricum votau, 40%, AUR, deci practic au adus lucrurile și politic într-o zonă mai de extremă, dar a lăsat și statul să nu se reformeze”, a continuat el.

Ce le-a transmis celor care spun că taxele pe proprietate erau „mici”

Deputatul USR a reproșat Guvernului că a justificat majorarea taxelor pe proprietate prin nivelul la care erau acestea, însă nu reduce taxarea pe muncă din același motiv.

„Într-adevăr, cele pe proprietate sunt mai mici, dar cele pe muncă, ce să vezi, că sunt mai mari – și nu doar mai mari, sunt cele mai mari din Uniunea Europeană, care nu e cunoscută pentru taxe mici. Deci haideți atunci să reducem din acelea! (…) Și atenție, cresc și cele pe muncă de la jumătatea anului, că era o facilitate fiscală pe 300 de lei la salariul minim care devine 200 de lei, deci cresc taxele și pe muncă. Și toate astea au fost o alegere politică, și asta este trist, pentru că practic înseamnă că România și-a făcut-o cu mâna ei. Sărăcirea și subminarea puterii de cumpărare au fost făcute cu mână politică”, a conchis Claudiu Năsui.