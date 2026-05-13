Cea mai mare bancă din SUA își arată deschiderea către un interlocutor neașteptat din Franța, înaintea alegerilor

JPMorgan, cea mai mare bancă americană de investiții de pe Wall Street, este dispusă să poarte discuții cu partidul de extremă-dreapta din Franța, Adunarea Națională (RN), în perspectiva alegerilor prezidențiale de anul viitor, a declarat un director regional de rang înalt al instituției financiare, pe fondul reevaluării de către marile companii a modului în care abordează un partid care câștigă teren în sondaje, scrie miercuri Reuters.

Matthieu Wiltz, co-CEO al JPMorgan pentru regiunea Europa, Orientul Mijlociu și Africa, le-a spus marți reporterilor, în cadrul unei conferințe, că este dispus să discute cu toate partidele politice, atunci când a fost întrebat în mod specific despre RN.

„Încercăm să purtăm un dialog cu toate (partidele politice). Sunt bucuros să discut cu oricine”, a spus el. „Vreau cu adevărat să explic de ce este important să avem bănci puternice și companii europene puternice și de ce acest lucru ar fi benefic pentru Franța pe termen lung – și pentru Uniunea Europeană, de asemenea”, a adăugat Wiltz.

Timp de ani de zile, companiile de prim rang au evitat în mare măsură să se implice în relații cu RN, dar, având în vedere că sondajele sugerează că formațiunea ar putea câștiga alegerile din 2027, multe dintre ele încearcă acum să înțeleagă mai bine și să influențeze agenda economică a partidului.

Președintele Adunării Naționale, Jordan Bardella, s-a întâlnit luna trecută cu cea mai importantă federație a angajatorilor din țară.

Mai devreme în cursul lunii aprilie, Marine Le Pen, lidera de lungă durată a RN și de trei ori candidată la președinție, a participat la o cină la Paris cu mai mulți dintre cei mai importanți directori executivi din Franța, inclusiv șefii gigantului petrolier TotalEnergies și ai grupului din domeniul modei LVMH (Moët Hennessy – Louis Vuitton), potrivit unor surse.

În ciuda acestor eforturi de apropiere, RN nu a reușit încă să câștige pe deplin încrederea unei mari părți a mediului de afaceri francez, în cadrul căruia directorii executivi rămân precauți în privința pozițiilor economice schimbătoare ale formațiunii.

Sondajele indică faptul că partidul este un candidat puternic pentru câștigarea puterii, deși rămâne incert dacă Le Pen – care a fost condamnată pentru delapidare în 2025 și i s-a interzis să candideze timp de cinci ani – va fi eligibilă pentru a candida, în așteptarea unei decizii în apel preconizate pentru luna iulie.

Declarațiile lui Wiltz vin, de asemenea, în contextul în care cea mai mare bancă din SUA își echilibrează operațiunile între Paris și Londra în peisajul post-Brexit.

„Brexitul a avut loc. Trăim acum într-o lume în care trebuie să găsim un echilibru între Marea Britanie și ceea ce avem aici, în Franța și în UE”, a spus el.

„În starea actuală a lucrurilor, sincer, nu există nimic care să ne împingă să ne mutăm în afara Franței. Franța este încă foarte atractivă”, a mai afirmat Wiltz.

JPMorgan are peste 1.000 de angajați la Paris și și-a extins prezența în ultimii ani, inclusiv prin planuri pentru un nou birou care să susțină operațiunile sale în creștere de acolo.