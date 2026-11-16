Scaunul lui Marius Croitoru se clatină serios la FC Botoșani. Patronul Valeriu Iftime a transmis un avertisment clar: dacă echipa nu câștigă meciul de acasă cu FC Voluntari, ocupanta penultimului loc, ar putea lua măsuri radicale, inclusiv schimbarea antrenorului.

Sezonul actual este unul complicat pentru FC Botoșani. Echipa ocupă locul 12 în Superligă, cu doar 15 puncte după primele 15 etape, și nu a mai câștigat de la începutul lunii octombrie.

În acest context, următorul meci după pauza competițională devine foarte important pentru echipă. Valeriu Iftime a vorbit deschis despre problemele echipei antrenate de Marius Croitoru:

„Suntem într-o criză de exprimare, cred că lipsa lui Hervin (Ongenda) e esenţială. Au fost mai mulţi jucători care au lipsit la ultimul meci, sper să-şi revină. Dacă nu câştigăm cu cei de la Voluntari, care nu e o echipă slabă, dar, ca orice meci, trebuie să-l tratezi cu cea mai mare atenţie şi motivaţie.

Sper să câştigăm, dacă nu câştigăm, va fi complicat pentru Botoşani. Dacă nu câştigăm aici e greu. Trebuie să mă gândesc foarte serios la lucrurile astea, chiar de schimbare”, a punctat Iftime la Prima Sport, potrivit orangesport.ro.

Ultimatum pentru Marius Croitoru

Întrebat dacă se gândește să îl înlocuiască pe Marius Croitoru, Valeriu Iftime a spus clar că viitorul antrenorului depinde de rezultatul meciului cu FC Voluntari:

„Da, la orice (n.r. se gândește), trebuie să iau o măsură. Aşa cum sunt acum, dacă mă ţine la respect, fotbalistic vorbind, Voluntariul, atunci am o problemă mare de tot. Echipa de pe penultimul loc nu te poate subordona acasă. E clar că trebuie o schimbare, dar sunt convins că Marius ştie ce are de făcut. Sper să apară câţiva jucători care au lipsit şi să jucăm ce trebuie”.

Nici următoarele meciuri nu vor fi ușoare pentru FC Botoșani, iar presiunea asupra lui Croitoru crește: „Nu mergem dacă nu facem punctele astea, ies la Rapid, vine la mine Farul, ies la Corvinul. E greu să facem puncte. E un meci de care pe care”.

FC Botoșani – FC Voluntari va avea loc vineri, de la ora 17:30, în etapa a 16-a din SuperLiga.