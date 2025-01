Medic cardiolog: „20-25% dintre cazurile de infarct, la persoane sub 50 de ani. Ce era înainte excepţie, acum e regulă”

Aproape un sfert dintre cazurile de infarct care ajung la unul dintre cele mai mari spitale din ţară – Spitalul Universitar de Urgenţă din Bucureşti – sunt la persoane cu vârsta sub 50 de ani, a declarat dr. Dragoş Vinereanu, şeful clinicii de cardiologie şi chirurgie cardiovasculară din acest spital, într-o emisiune la Medika Tv, potrivit News.ro.

Ceea ce înainte era excepţie, acum devine regulă, mai spune medicul.

Potrivit acestuia, printre cauzele infarctului se numără fumatul, colesterolul, hipertensiunea arterială şi stresul.

„Numărul de infarcte a explodat la nivel naţional. Iar infarctele la tineri, hai să zicem tineri sub 50 de ani, dacă e să luăm sub 50 de ani, undeva între 20-25% din infarctele pe care noi le vedem în clinică, sunt la oameni sub 50 de ani, ceea ce acum 30 de ani erau excepţii. Acum e regula”, a afirmat medicul Dragoş Vinereanu.

El a vorbit şi despre cauzele infarctului, arătând că pe primul loc se află fumatul: „Cred că, în primul rând, e fumatul. Fiindcă vorbim de generaţia care a început să fumeze din şcoală, din liceu, care a fumat ţigări de toate felurile, cantitate mare de nicotină, care strâng arterele şi care bineînţeles că le fac să se îmbolnăvească într-un oarecare viitor de zeci de ani, ceea ce se întâmplă.”

Alte cauze sunt legate de valorile mari ale colesterolului şi tensiunii arteriale, dar şi de stres:„Știm că, în România, colesterolul reprezintă o problemă foarte importantă. Vorbim de o valoare medie a colesterolului rău, acel LDL colesterol, cum apare în analize, de 140. E imens. Adică ar trebui să fie, la populaţia sănătoasă, sub 115. La cei cu boală cardiovasculară sub 100, sub 70, în funcţie de ce boală au. Vorbim de valori aproape duble. Şi e clar că regimul nostru de viaţă este un regim care întreţine acest colesterol rău, care intră în artere şi determină ateroscleroze.”

„Apoi, hipertensiunea arterială. Mâncăm multă sare. Ar trebui să avem un consum mediu de sare de 5-6 grame. Avem un consum mediu de sare în România de 20 de grame. Aşa că avem nişte factori de risc majori, peste care apar un factor de risc pe care nu-l putem cuantifica, nu-l putem măsura în sânge, nu-l putem măsura în niciun fel, şi anume stresul, dar de care suntem conştienţi cu toţii”, a mai explicat medicul.

România, pe ultimele locuri din Europa în ceea ce priveşte timpul dintre infarct şi tratament

Medicul Dragoş Vinereanua atras atenţia și asupra faptului că România se află pe ultimele locuri la nivel european în ceea ce priveşte timpul scurs între momentul în care un pacient face infarct şi debutul tratamentului.

Medicul susține că acest lucru se întâmplă nu atât din cauza serviciilor de urgenţă, cât din cauza faptului că bolnavii sau aparţinătorii lor cer ajutor foarte târziu.

„Orice durere toracică dacă merge spre mandibulă, spre dinţi, spre gât, este o durere foarte tipică, orice durere de genul ăsta care apare brusc, care nu cedează după 10 minute, suni 112. Mai bine nu ai nimic şi te duci degeaba, îţi face un EKG, îţi ia un test de sânge şi îţi spune: n-ai infarct, decât, Doamne fereşte, ai infarct şi mori subit înainte să ajungi la spital”, a explicat dr. Dragoş Vinereanu.

„La nivel european, noi avem o statistică foarte bine făcută, comparativă la nivelul ţărilor din Europa şi noi suntem undeva pe ultimele locuri în ceea ce priveşte timpul din momentul în care a apărut durerea până când ajunge să primească tratament. Cu alte cuvinte, există o întârziere foarte mare şi întârzierea foarte mare nu mai e din cauza salvării că salvările au început să vină din ce în ce mai repede şi mai ales la infarct, SMURD-ul ştie şi imediat se sesizează şi rupe străzile, cum ştim. Dar problema este că nu se anunţă. Problema e că pacientul zice: lasă, că îmi trece poate am făcut o răceală, poate că mă doare că e de la coloană, poate că dacă mă mişc, un pic de apă rece, îmi trece şi nu îi trece”, arată medicul.

Cu cât trece mai mult timp între momentul infarctului şi intervenţia medicală, cu atât inima este mai mult şi mai grav afectată, avertizează medicul Dragoș Vinereanu.