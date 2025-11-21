Medic psihiatru din Craiova, arestat pentru că a transformat o pacientă vulnerabilă în menajeră personală

Un medic din Craiova este acuzat de DIICOT că a obligat prin violență psihică o pacientă să facă curățenie acasă la el, la rudele lui și locuri unde urmau să aibă loc evenimente. Potrivit publicației locale Știri Craiova, este vorba de Daniel Iliuță, psihiatru, care a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Procurorii îl acuză că, pe parcursul anului 2022, în exercitarea atribuțiilor de medic, prin inducere în eroare (promisiuni că îi va asigura un tratament medical), bărbatul ar fi recrutat o femeie și profitând de starea ei de vulnerabilitate (probleme familiale și de sănătate) ar fi adăpostit-o în scopul exploatării prin muncă.

„Prin acte de violență psihică, victima ar fi fost obligată să presteze servicii de curățenie în locuințele bărbatului și ale familiei acestuia, precum și în locații unde urmau să fie organizate evenimente”, potrivit DIICOT.

El este acuzat astfel de trafic de persoane, dar și de trafic de droguri de risc, deoarece „ar fi deținut și oferit o cantitate de drog de risc (alprazolam) unei persoane aflate într-un program terapeutic și ar fi deținut și depozitat în locuința sa, comprimate conținând aceeași substanță activă, ridicate pe parcursul percheziției domiciliare”.

Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, două percheziţii în acest dosar, potrivit News.ro.

Știri Craiova scrie că Daniel Iliuță, în vârstă de 31 de ani, fost psihiatru rezident la Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova și este membru activ PSD. Pe pagina sa de Facebook, el are mai multe postări de susținere ale primarului Lia Olguța Vasilescu și ale PSD.