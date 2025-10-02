Medici excluși din profesie în alte țări practică nestingheriți în România. Unul dintre ei este cercetat în Marea Britanie pentru agresiune sexuală asupra pacienților

Medici care nu pot practica sau au licențe suspendate într-o țară după acuzații de abuz sexual, tratamente greșite sau implanturi mamare realizate fără acordul pacientului, lucrează acum fără probleme în alte state europene, arată o investigație Public Record în cadrul Proiectului pentru Raportarea Crimei Organizate și Corupției. (OCCRP). Printre ei se numără medici care acum activează în România.

Acest fenomen este posibil întrucât țările comunică prost între ele și notificările nu opresc medicii să practice. Istoricul profesional nu este public, iar pacienții rămân neinformați și vulnerabili, arată jurnaliștii din 46 de țări care au participat la investigație.

Statele membre UE sunt obligate să introducă alerte despre anumite categorii profesionale, printre care și medicii care comit fapte grave într-un sistem numit Market Information System (IMI), conceput pentru ca autoritățile naționale să coopereze. Ancheta arată însă că unele țări folosesc mecanismul rar sau niciodată.

De exemplu, România a emis 96 de alerte prin IMI către statele din spațiul european în perioada 2018–2024 privind medici care profesau în România. Zece din ele au fost pentru motive legate de practica profesională.

Acuzat de gresiune sexuală în Anglia, lucrează acum la Cluj

Anul trecut, o instanță medicală din Anglia a decis că medicul Iuliu Iosif Marian Stan nu mai are voie să practice medicina pentru că „supusese pacienții la proceduri inutile, invazive și intime pentru propria satisfacție sexuală”, potrivit Public Record.

Acesta administrase analgezice sau laxative pe cale rectală de 277 de ori timp de cinci ani pacienților bărbați și o dată unei femei.

Printre pacienții săi se numără și John, un tânăr care a ajuns la el cu un deget sfâșiat și cu umărul dislocat, după ce fusese atacat. Medicul Stan, care atunci lucra la Spitalul Royal Cornwall din Anglia, i-a spus acestuia că trebuie să-i administreze un supozitor pe cale rectală pentru a-i calma durerea. Tânărul l-a întrebat dacă nu există o altă soluție pentru ameliorarea durerii, dar medicul român i-a spus că trebuie să procedeze în acest fel.

Instanța a notat că această practică este neobișnuită pentru un medic, medicamentele fiind administrate de obicei de asistenți. Dovezile arată că în anumite cazuri, medicul Stan abuzase același pacient de mai multe ori.

Judecătorii au concluzionat că eliminarea lui Stan din registrul medicilor din UK era „singura modalitate de a proteja pacienții”.

„Nu avem ce investigații să facem noi de aici”

În prezent, acesta practică la Spitalul de Urgență din Cluj-Napoca. Colegiul Medicilor din România a fost notificat de Colegiul Medicilor din Marea Britanie asupra situației medicului Stan, dar nu s-a luat nicio măsură.

Șeful Colegiului Medicilor din Cluj, Ion Cosmin Puia, a declarat că interdicția pe care acesta a primit-o în Marea Britanie nu este relevantă, pentru că nu mai este parte a Uniunii Europene.

„Nu avem ce investigații să facem noi, de aici, despre ce se întâmplase în urmă cu nu ştiu cât timp în Marea Britanie”, a declarat Puia.

Exclus pentru rasism, obține dreptul de practică în România în 2021

Alături de Iuliu Stan, în România sunt și alți medici cărora le-a fost revocat dreptul de practică în alte țări, dar activează nestingheriți în sistemul sanitar din România.

Un alt exemplu oferit de Public Record este cel al lui Ragheb Nouman. Cetățean român de origine siriană, el a terminat studiile la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara în 1991. S-a înregistrat ca medic ortoped în Marea Britanie în 2008 și a lucrat la spitale din Anglia și Scoția.

Acesta a fost exclus din registrul medicilor din UK în 2015 pentru activitate clinică „inacceptabilă” și pentru comentarii rasiste la adresa colegilor săi: „Indienii ar trebui să curețe toalete, nu să practice medicina”. Totodată, la un test de cunoștințe medicale, acesta a obținut un scor de doar 25,83%, sub scorurile între 50 și 75% obținute de medicii din grupul de referință. Tribunalul medical din UK a considerat că medicul Nouman reprezintă un risc pentru siguranța pacienților.

Cu toate acestea, Ragheb Nouman a obținut, în 2021, dreptul de practică în România, conform unui document disponibil online. Acum lucrează în cadrul unei clinici private din Timișoara ca ortoped și apare cu drept de practică pe site-ul Colegiului Medicilor din România.

Investigația poate fi citită integral pe Public Record.